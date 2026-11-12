12 नवंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

डूंगरपुर

Rajasthan ACB: MLC बनाने की एवज में रिश्वत ले रहा था डॉक्टर, एसीबी ने डूंगरपुर में 1 हजार लेते रंगे हाथों दबोचा

डूंगरपुर जिले के पीएचसी झौथरी में तैनात चिकित्सा अधिकारी डॉ. अमीत परमार को एसीबी ने एमएलसी बनाने की एवज में 1,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मामले की जांच जारी है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

डूंगरपुर

image

Arvind Rao

Updated: 12 Nov 2026, 5:57 PM IST

dungarpur doctor arrested taking bribe

बाईं तरफ से दूसरे नंबर पर काले घेरे में आरोपी डॉक्टर (पत्रिका फोटो)

Dungarpur Doctor Arrested Taking Bribe: डूंगरपुर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी इकाई डूंगरपुर ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए डॉ. अमीत परमार, चिकित्सा अधिकारी, पीएचसी झौथरी, जिला डूंगरपुर को 1,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की एसीबी इकाई डूंगरपुर में परिवादी ने लिखित शिकायत प्रस्तुत की थी। शिकायत में बताया गया कि मारपीट की घटना के संबंध में पुलिस थाना चौरासी, जिला डूंगरपुर में दर्ज एफआईआर के अनुसंधान के दौरान मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट (एमएलसी) बनवाने के लिए पुलिस की ओर से दी गई तहरीर पर परिवादी पीएचसी झौथरी पहुंचा था।

यहां चिकित्सा अधिकारी डॉ. अमीत परमार ने जांचें लिखकर डूंगरपुर से करवाने के लिए कहा। साथ ही एमएलसी बनाने की एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी।

सत्यापन के दौरान 2 हजार रुपए लेने पर जताई सहमति

शिकायत पर नियमानुसार रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के दौरान आरोपी डॉ. अमीत परमार ने परिवादी से 2,000 रुपए की रिश्वत राशि लेने पर सहमति जताई। इसी दौरान आरोपी ने परिवादी से 1,000 रुपए की रिश्वत राशि प्राप्त कर ली।

बालोतरा न्यूज: 21 साल की उम्र में बनी सरपंच, 12वीं पास लक्ष्मी के कंधों पर गांव की सरकार

ये भी पढ़ें
lakshmi meghwal youngest sarpanch

एसीबी की टीम ने ट्रैप कार्रवाई कर किया गिरफ्तार

इसके बाद गुरुवार को एसीबी उदयपुर रेंज के प्रभारी पुलिस अधीक्षक पीयूष दीक्षित के सुपरविजन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र सिंह जैन के नेतृत्व में एसीबी इकाई डूंगरपुर की टीम ने ट्रैप कार्रवाई की। इस दौरान आरोपी डॉ. अमीत परमार, चिकित्सा अधिकारी, पीएचसी झौथरी, जिला डूंगरपुर को परिवादी से 1,000 रुपए की रिश्वत राशि प्राप्त करने पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

एसीबी की पूछताछ और अनुसंधान जारी

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक पुलिस एस. परिमला के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ और अग्रिम कार्रवाई जारी है। एसीबी की ओर से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।

एसीबी ने आमजन से की यह अपील

एसीबी के अनुसार, किसी व्यक्ति के विरुद्ध एसीबी में प्रकरण (अभियोग, प्राथमिक जांच आदि) दर्ज होने पर वह सीधे एसीबी से संपर्क कर अपना पक्ष या स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकता है। प्रस्तुत स्पष्टीकरण का एसीबी की ओर से विस्तृत विश्लेषण करने के बाद ही अनुसंधान में निर्णय लिया जाता है। एसीबी ने यह जानकारी धोखाधड़ी और डर दिखाकर ठगी किए जाने की आशंका के मद्देनजर महत्वपूर्ण बताई है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आमजन से भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में सहयोग करने की अपील की है। इसके लिए टोल फ्री नंबर 1064 और व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 94135-02834 पर 24 घंटे संपर्क किया जा सकता है। एसीबी के अनुसार, वह आमजन के वैध कार्य करवाने में पूरी सहायता करेगी।

‘जिनके दम पर करते थे हवाबाजी, वे छत पर खड़े होकर बनाते रहे वीडियो’, हिस्ट्रीशीटर विजय बाज्या हत्याकांड पर तंज

ये भी पढ़ें
history sheeter vijay bajya murder case
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.