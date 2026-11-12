Rajasthan ACB: MLC बनाने की एवज में रिश्वत ले रहा था डॉक्टर, एसीबी ने डूंगरपुर में 1 हजार लेते रंगे हाथों दबोचा

Dungarpur Doctor Arrested Taking Bribe: डूंगरपुर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी इकाई डूंगरपुर ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए डॉ. अमीत परमार, चिकित्सा अधिकारी, पीएचसी झौथरी, जिला डूंगरपुर को 1,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की एसीबी इकाई डूंगरपुर में परिवादी ने लिखित शिकायत प्रस्तुत की थी। शिकायत में बताया गया कि मारपीट की घटना के संबंध में पुलिस थाना चौरासी, जिला डूंगरपुर में दर्ज एफआईआर के अनुसंधान के दौरान मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट (एमएलसी) बनवाने के लिए पुलिस की ओर से दी गई तहरीर पर परिवादी पीएचसी झौथरी पहुंचा था।