प्रिंस के अनुसार, मंगलवार शाम पढ़ाई खत्म होने के बाद कोटा निवासी सीनियर छात्र निशांत शर्मा ने उसे समझौते के लिए कॉलेज के बाहर चाय की थड़ी पर बुलाया। वहां सिद्धांत यादव, अक्षय मीणा, अनुराग पारिक, हर्ष मीणा, जयेश पांडोर और राजेंद्र लोढ़ा पहले से मौजूद थे। आरोप है कि वहां पहुंचते ही इन छात्रों ने प्रिंस के साथ मारपीट शुरू कर दी। उसके साथी अभिषेक पुरी और विरेंद्र मोहाल भी इसकी चपेट में आ गए।