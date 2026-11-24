पुलिस के अनुसार झालाना स्थित एक कॉलेज की छात्रा ने 20 नवंबर को हॉस्टल वार्डन के साथ थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। छात्रा ने बताया कि बम्बल डेटिंग ऐप के जरिये एक युवक ने खुद को 'दर्शील' बताकर उससे बातचीत की और 19 नवंबर को कॉलेज के बाहर मिलने बुलाया। आरोपी उसे काले रंग की कार में घुमाने ले गया, जहां दोनों ने बीयर पी। आरोप है कि कॉलेज लौटते समय युवक ने छात्रा पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला। विरोध करने पर आरोपी ने उससे छेड़छाड़ और मारपीट की।