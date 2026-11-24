सुरेश कुमार के साथ बेटी के ससुर मंदरूप, पति होशियारसिंह व देवर जसवीर ने लाठी-डंडों, कुल्हाड़ी और कस्सी से मारपीट जिससे गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पुलिस और एंबुलेंस पहुंची और घायल सुरेश को अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान रात में उनकी मौत हो गई। मृतक सुरेश के परिवारजन ने बताया कि बच्चों की पढ़ाई और बेहतर परवरिश को ध्यान में रखते हुए एक महीने पहले ही सुरेश कुमार ने बेटी को चिड़ावा में अलग किराए का मकान दिलवाया था। इस मकान का किराया भी सुरेश ने ही भरने की जिम्मेदारी उठा रखी थी। जिससे कि बेटी मोनू अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके। परिजन के मुताबिक रविवार को सुरेश अपनी बेटी से मिलने चिड़ावा आए थे और दिनभर उसके घर पर ही रहे।