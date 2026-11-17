राजस्थान में पंचायत राज चुनाव के अंतिम चरण के दौरान झुंझुनूं जिले के खेतड़ी उपखंड में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। बबाई पंचायत समिति की विजयनगर ग्राम पंचायत में सरपंच चुनाव के दौरान दो पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में सरपंच प्रत्याशी सुमन सैनी के ससुर और पूर्व सरपंच लक्ष्मी नारायण सैनी (80) की हत्या कर दी गई। इस हिंसक झड़प में चार अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज नीमकाथाना के राजकीय अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है।