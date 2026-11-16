Rajasthan: कांग्रेस MLA के बेटे को पंचायत चुनाव लड़ाने के लिए बड़ा फर्जीवाड़ा, आरोपी गिरफ्तार

झुंझुनूं। राजस्थान में पंचायत राज चुनाव के बीच हाईकोर्ट के नाम पर कथित फर्जी दस्तावेज तैयार कर चुनाव लड़ने की कोशिश का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने फर्जी आदेश तैयार करने के आरोपी विक्रम सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार के बेटे जयप्रकाश को पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ाने के लिए हाईकोर्ट का कूटरचित स्थगन आदेश तैयार किया गया था। इसी कथित आदेश को नामांकन पत्र के साथ निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश किया गया था।