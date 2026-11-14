‘आचार संहिता है, कमरा तो नहीं खुलेगा’, सर्किट हाउस मैनेजर ने सांसद हनुमान बेनीवाल को एंट्री पर रोका, जानिए फिर क्या हुआ?

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के शुक्रवार शाम झुंझुनूं में सर्किट हाउस पहुंचने पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। सर्किट हाउस में कमरा नहीं खोले जाने पर सांसद बेनीवाल और वहां तैनात मैनेजर के बीच तीखी बहस हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।