Jhunjhunu Panchayat Chunav (फोटो पत्रिका)
Jhunjhunu Panchayat Chunav 2026 Live Updates: पंचायतीराज चुनाव में पंचायत समितियों की सत्ता का गणित साफ होने के साथ ही जिले की ग्रामीण राजनीति में कांग्रेस ने अपनी पकड़ का प्रदर्शन किया है। शुक्रवार को जिले की 14 पंचायत समितियों के 248 वार्डों के परिणाम घोषित हुए। नतीजों में कांग्रेस नौ पंचायत समितियों में स्पष्ट बहुमत हासिल करने में कामयाब रही। वहीं भाजपा किसी भी पंचायत समिति में अपने दम पर स्पष्ट बहुमत नहीं जुटा पाई।
ऐसे में जिले की पंचायत समितियों में प्रधान की कुर्सी को लेकर कांग्रेस की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। चुनावी नतीजों ने भाजपा के सामने ग्रामीण क्षेत्रों में सत्ता तक पहुंचने की चुनौती खड़ी कर दी है। कांग्रेस ने उदयपुरवाटी, अलसीसर, नवलगढ़, गुढ़ागौड़जी, सूरजगढ़, मंडावा, चिड़ावा, सिंघाना और गोठड़ा पंचायत समितियों में बहुमत हासिल किया है।
यहां कांग्रेस के प्रधान बनने का रास्ता साफ है। दूसरी तरफ बुहाना, खेतड़ी, पिलानी, झुंझुनूं और बबाई पंचायत समितियों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इन पांचों समितियों में अब निर्दलीय प्रत्याशियों की भूमिका अहम हो गई है। यहां समर्थन जुटाने के लिए दोनों प्रमुख दलों के सामने राजनीतिक समीकरण साधने की चुनौती रहेगी।
बाकी जिलों के पंचायतों के परिणाम जानने के लिए पढ़े जैसे जयपुर पंचायत चुनाव परिणाम,अजमेर पंचायत चुनाव परिणाम, कोटा पंचायत चुनाव परिणाम, अलवर पंचायत चुनाव परिणाम, भरतपुर पंचायत चुनाव परिणाम, बाड़मेर पंचायत चुनाव परिणाम, बांसवाड़ा पंचायत चुनाव परिणाम, बीकानेर पंचायत चुनाव परिणाम, भीलवाड़ा पंचायत चुनाव परिणाम, सीकर पंचायत चुनाव परिणाम और अगर आप पूरे राजस्थान पंचायत चुनाव के परिणामों को जानना चाहते हैं तो Rajasthan Panchayat Chunav 2026 Live Update पर देख सकते हैं।
|वार्ड
|भाजपा प्रत्याशी
|कांग्रेस प्रत्याशी
|अन्य पार्टी
|आरक्षण
|कौन जीता?
|1
|जमीला बानो
|समीरा अनीस खान
|अनीता छब्बरवाल (RLP), पूनम कुमारी (BSP), अंबिका कुमारी (निर्दलीय)
|अनारक्षित महिला
|समीरा अनीस खान (कांग्रेस)
|2
|सुनीता
|डॉ. भगवती वर्मा
|सुमन मेघवाल (RLP)
|SC महिला
|डॉ. भगवती वर्मा (कांग्रेस)
|3
|पूजा बाबल
|डॉ. निकिता
|नीतू कुमारी (RLP)
|अनारक्षित महिला
|डॉ. निकिता (कांग्रेस)
|4
|विमल कंवर
|प्रियंका
|नफीसा (निर्दलीय)
|अनारक्षित महिला
|विमल कंवर (भाजपा)
|5
|हर्षिनी कुलहरी
|शीशराम
|राजीव कुलहरी (RLP), किरण कंवर, नरेंद्र सिंह, राहुल (निर्दलीय)
|अनारक्षित
|हर्षिनी कुल्हरी (भाजपा)
|6
|अनामिका पूनिया
|सुशीला सिगरा
|प्रमिला (RLP)
|अनारक्षित महिला
|सुशीला सिगड़ा (कांग्रेस)
|7
|मुनेश कुमार
|जगदीश प्रसाद
|विकास कुमार (निर्दलीय)
|SC
|जगदीश प्रसाद (कांग्रेस)
|8
|सोनिया
|कविता कुमारी
|विजय लक्ष्मी (RLP), किस्तूरी (माकपा), मंजू कुमारी (निर्दलीय)
|अनारक्षित महिला
|कविता कुमारी (कांग्रेस)
|9
|बीरबल सिंह गोदारा
|श्रवण सिंह
|विकास कुमार (RLP), दीपक रणवा (माकपा)
|अनारक्षित
|श्रवण सिंह (कांग्रेस)
|10
|सुमन
|कांता
|अंकिता कुमारी (माकपा)
|OBC महिला
|कान्ता (कांग्रेस)
|11
|अंजू कुमारी
|किरण कुमावत
|विनीता देवी (RLP)
|अनारक्षित महिला
|किरण कुमावत (कांग्रेस)
|12
|शारदा देवी
|—
|कविता कुमारी (RLP)
|अनारक्षित महिला
|सरस्वती जांगिड़ (कांग्रेस)
|13
|विक्रम
|आशुतोष
|पूनम धानका (BSP)
|ST
|आशुतोष (कांग्रेस)
|14
|सरोज देवी
|सुशीला कुमारी
|अनुपमा मिश्रा (BSP), ममता सैनी, पुष्पलता (निर्दलीय)
|अनारक्षित महिला
|सरोज देवी (भाजपा)
|15
|पुष्कर सिंह सुरपुरा
|शांति
|सतीश चंद्र कुरी (RLP), अनिल कुमार, धनाराम यादव, कृष्ण कुमार (निर्दलीय)
|अनारक्षित
|शांति (कांग्रेस)
|16
|बेबी कुमारी
|—
|अनुजा कुमारी, प्रेम देवी (निर्दलीय)
|OBC महिला
|17
|राजेंद्र मेघवाल केड
|विजयपाल सिंह भाटीवाड़
|भीलभान बलावदा (RLP), मूलचंद खरीटा, शीशराम (निर्दलीय)
|अनारक्षित
|18
|दीक्षा अहलावत
|सुनील कुमार
|लोकेश कुमार (RLP)
|OBC
|19
|सुरेंद्र खैरवा
|दिनेश कुमार
|विक्रम सिंह (RLP), अशोक कुमार (BSP)
|अनारक्षित
|20
|निकिता चौधरी
|रंजना कुमारी धीनवा
|विनोद कंवर (BSP), पूजा, सुलोचना (निर्दलीय)
|अनारक्षित महिला
|21
|राजाराम
|दीपक कुमार
|अभिलाषा चौधरी (RLP), दीपेश मीना (BSP), पंकज धनखड़ (निर्दलीय)
|अनारक्षित
|दीपक कुमार (कांग्रेस)
|22
|—
|ग्यारसी
|भंवरी बानो (निर्दलीय)
|अनारक्षित महिला
|उर्मिला कंवर (भाजपा)
|23
|गीता देवी
|शीला देवी
|झिमली, शीला देवी (निर्दलीय)
|अनारक्षित महिला
|शीला देवी (कांग्रेस)
|24
|राजपाल सैनी
|रतिराम
|सुनील कुमार सैनी (निर्दलीय)
|अनारक्षित
|रतिराम (कांग्रेस)
|25
|सुवा राम
|सत्यवीर सिंह
|विजेंद्र सिंह (RLP), भागीरथ सिंह, चैन कंवर, रामपाल (निर्दलीय)
|अनारक्षित
|सत्यवीर सिंह (कांग्रेस)
|26
|कैलाश सिंह
|अमर सिंह
|दिनेश (BSP), नरेंद्र कुमार (निर्दलीय)
|OBC
|अमर सिंह (कांग्रेस)
|27
|संजू कुमारी
|निशा चनेजा
|किरण, सरिता देवी (निर्दलीय)
|OBC महिला
|निशा चनेजा (कांग्रेस)
|28
|सुभाष
|रजनीश
|—
|SC
|रजनीश (कांग्रेस)
|29
|मीनू कुमारी
|सुरेश सिंह
|अशोक कुमार, जगबीर सिंह (निर्दलीय)
|OBC
|मीनू कुमारी (भाजपा)
|30
|संजय गौड़
|योगेश गुर्जर
|प्रेमलता, विद्याधर (निर्दलीय)
|अनारक्षित
|योगेश गुर्जर (कांग्रेस)
|31
|बाला
|मनीषा
|—
|OBC
|मनीषा (कांग्रेस)
|32
|गिरवर सिंह
|अनीता
|सुरेश कुमार (निर्दलीय)
|अनारक्षित
|अनिता (कांग्रेस)
|33
|सुरेंद्र सिंह
|राजकुमार
|रामफल सिंह जाट (निर्दलीय)
|अनारक्षित
|राजकुमार (कांग्रेस)
|34
|सुरेंद्र कुमार भाटिया
|हवासिंह
|रामचंद्र (BSP)
|SC
|सुरेन्द्र कुमार भाटिया (भाजपा)
|35
|सविता
|सुंदर
|—
|OBC महिला
|सुन्दर (कांग्रेस)
|36
|कल्पना गोयन
|रितु
|पूनम देवी (निर्दलीय)
|SC महिला
|कल्पना गोयन (भाजपा)
|37
|अंजू काला
|विमला देवी
|मंजू देवी (निर्दलीय)
|SC महिला
|अंजू काला (भाजपा)
|38
|बल्लाराम
|सुशीला
|विद्याधर, विक्रम कुमार (निर्दलीय)
|SC
|बल्लाराम (भाजपा)
|39
|नेहा
|डॉ. विनीता रणवां
|रेखा, सुनीता धत्तरवाल, सुशीला (निर्दलीय)
|अनारक्षित महिला
|नेहा (भाजपा)
|40
|सुमित्रा सिंह
|प्रवेश जानू
|किरण (माकपा), काजल कंवर, पूनम, पूनम कुमारी, वर्षा पचार (निर्दलीय)
|अनारक्षित महिला
प्रवेश जानू (कांग्रेस)
|41
|बनवारी लाल सैनी
|खलील अली
|सज्जन कुमार (BSP), जगदेव सिंह पूनियां, योगेश (निर्दलीय)
|अनारक्षित
|खलील अली (कांग्रेस)
|क्रम संख्या
|पंचायत समिति
|1
|झुंझुनू
|2
|चिड़ावा
|3
|पिलानी
|4
|बुहाना
|5
|सिंघाना
|6
|सूरजगढ़
|7
|उदयपुरवाटी
|8
|नवलगढ़
|9
|गोठड़ा
|10
|गुढ़ा गौड़जी
|11
|अलसीसर
|12
|खेतड़ी
|13
|मंडावा
|14
|बबाई
|वार्ड संख्या
|विजेता प्रत्याशी का नाम
|लिंग
|आयु
|वर्ग
|पार्टी
|प्राप्त वोट
|1
|सुमन देवी
|महिला
|51
|ओबीसी (महिला)
|कांग्रेस (INC)
|2,608
|2
|रामनिवास
|पुरुष
|59
|ओबीसी
|कांग्रेस (INC)
|3,319
|3
|माया
|महिला
|48
|सामान्य (महिला)
|कांग्रेस (INC)
|1,931
|4
|शिशराम
|पुरुष
|57
|एससी
|कांग्रेस (INC)
|1,882
|5
|चन्दगी
|पुरुष
|57
|एससी
|कांग्रेस (INC)
|2,015
|6
|मंजू देवी
|महिला
|40
|ओबीसी (महिला)
|भाजपा (BJP)
|1,716
|7
|सरिता
|महिला
|45
|एससी (महिला)
|निर्दलीय (IND)
|1,419
|8
|सुनीता
|महिला
|52
|ओबीसी (महिला)
|भाजपा (BJP)
|1,235
|9
|सुमन देवी
|महिला
|35
|एसटी (महिला)
|कांग्रेस (INC)
|2,194
|10
|विद्या कँवर
|महिला
|54
|सामान्य (महिला)
|भाजपा (BJP)
|847
|11
|महावीर प्रसाद शर्मा
|पुरुष
|73
|सामान्य
|भाजपा (BJP)
|1,457
|12
|ताराचन्द
|पुरुष
|61
|सामान्य
|भाजपा (BJP)
|1,211
|13
|अमर सिंह
|पुरुष
|60
|ओबीसी
|निर्दलीय (IND)
|1,190
|14
|बाबू अली चौहान
|पुरुष
|57
|ओबीसी
|कांग्रेस (INC)
|1,838
|15
|आबिद खान
|पुरुष
|43
|ओबीसी
|निर्दलीय (IND)
|1,413
|16
|लक्ष्मी
|महिला
|31
|एससी (महिला)
|निर्दलीय (IND)
|1,791
|17
|सरिता
|महिला
|32
|एससी (महिला)
|कांग्रेस (INC)
|1,282
|18
|मदनलाल
|पुरुष
|70
|ओबीसी
|कांग्रेस (INC)
|1,712
|19
|परमेश्वरी
|महिला
|73
|ओबीसी (महिला)
|निर्दलीय (IND)
|905
|वार्ड संख्या
|विजेता प्रत्याशी का नाम
|लिंग
|आयु
|वर्ग
|पार्टी
|प्राप्त वोट
|1
|विमला देवी
|महिला
|66
|एससी (महिला)
|भाजपा (BJP)
|1,602
|2
|सुरेश कुमार
|पुरुष
|58
|एससी
|कांग्रेस (INC)
|1,485
|3
|रिंकू कुमारी
|महिला
|30
|ओबीसी (महिला)
|भाजपा (BJP)
|1,697
|4
|सुमन
|महिला
|33
|ओबीसी (महिला)
|कांग्रेस (INC)
|1,974
|5
|बबिता देवी
|महिला
|34
|ओबीसी (महिला)
|भाजपा (BJP)
|3,111
|6
|कौशल्या सैनी
|महिला
|36
|ओबीसी (महिला)
|भाजपा (BJP)
|1,391
|7
|दुर्गा प्रसाद
|पुरुष
|71
|ओबीसी
|कांग्रेस (INC)
|1,730
|8
|काशीराम
|पुरुष
|33
|ओबीसी
|आरएलपी (RLP)
|1,512
|9
|सुखराम
|पुरुष
|38
|एससी
|कांग्रेस (INC)
|2,090
|10
|निर्मला
|महिला
|36
|ओबीसी (महिला)
|भाजपा (BJP)
|3,490
|11
|मंजीत सिंह
|पुरुष
|28
|ओबीसी
|कांग्रेस (INC)
|2,237
|12
|सुभिता देवी
|महिला
|57
|ओबीसी (महिला)
|कांग्रेस (INC)
|2,706
|13
|प्रमोद कुमार
|पुरुष
|28
|ओबीसी
|कांग्रेस (INC)
|2,055
|14
|सुभिता
|महिला
|61
|ओबीसी (महिला)
|कांग्रेस (INC)
|2,488
|15
|अनिता
|महिला
|53
|ओबीसी (महिला)
|कांग्रेस (INC)
|2,124
|16
|पार्वती देवी
|पुरुष
|62
|ओबीसी
|भाजपा (BJP)
|2,294
|17
|पंकज कुमारी
|महिला
|28
|ओबीसी (महिला)
|निर्दलीय (IND)
|1,266
|वार्ड संख्या
|विजेता प्रत्याशी का नाम
|लिंग
|आयु
|वर्ग
|पार्टी
|प्राप्त वोट
|1
|प्रियंका सैनी
|महिला
|28
|ओबीसी (महिला)
|कांग्रेस (INC)
|1,351
|2
|रेखा देवी
|महिला
|41
|ओबीसी (महिला)
|कांग्रेस (INC)
|2,208
|3
|सुमन देवी
|महिला
|32
|ओबीसी (महिला)
|कांग्रेस (INC)
|2,013
|4
|मुरारी लाल
|पुरुष
|32
|ओबीसी
|कांग्रेस (INC)
|1,423
|5
|सुरेश
|पुरुष
|61
|एसटी
|कांग्रेस (INC)
|1,932
|6
|पूजा
|महिला
|30
|ओबीसी (महिला)
|भाजपा (BJP)
|1,038
|7
|शीशपाल सैनी
|पुरुष
|41
|ओबीसी
|कांग्रेस (INC)
|1,471
|8
|प्रमोद कुमार गुर्जर
|पुरुष
|24
|ओबीसी
|बसपा (BSP)
|907
|9
|मोहनी
|महिला
|60
|ओबीसी (महिला)
|कांग्रेस (INC)
|1,095
|10
|जगदीश
|पुरुष
|39
|ओबीसी
|बसपा (BSP)
|1,556
|11
|माया सैनी
|महिला
|35
|ओबीसी (महिला)
|कांग्रेस (INC)
|1,279
|12
|पूजा देवी
|महिला
|33
|एससी (महिला)
|कांग्रेस (INC)
|941
|13
|सुनिल मिठारवाल
|पुरुष
|29
|ओबीसी
|भाजपा (BJP)
|1,047
|14
|फूल चंद
|पुरुष
|58
|ओबीसी
|कांग्रेस (INC)
|992
|15
|लखनलाल
|पुरुष
|34
|एससी
|निर्दलीय (IND)
|1,531
|16
|राकेश
|पुरुष
|39
|ओबीसी
|कांग्रेस (INC)
|2,259
|17
|प्रियंका सैनी
|महिला
|30
|ओबीसी (महिला)
|कांग्रेस (INC)
|1,833
|आरक्षण श्रेणी
|कुल वार्ड
|आरक्षित वार्ड नंबर
|सामान्य महिला
|13
|वार्ड 1, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 14, 20, 22, 23, 39, 40
|सामान्य / अनारक्षित
|12
|वार्ड 5, 9, 15, 17, 19, 21, 24, 25, 30, 32, 33, 41
|ओबीसी सामान्य (OBC)
|4
|वार्ड 18, 26, 29, 31
|ओबीसी महिला (OBC Women)
|4
|वार्ड 10, 16, 27, 35
|अनुसूचित जाति सामान्य (SC)
|4
|वार्ड 7, 28, 34, 38
|अनुसूचित जाति महिला (SC Women)
|3
|वार्ड 2, 36, 37
|अनुसूचित जनजाति (ST)
|1
|वार्ड 13
|कुल
|41
|सभी 41 वार्ड
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