पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद जिला प्रमुख को लेकर दोनों दलों की सक्रियता और जोड़-तोड़ की राजनीति तेज हो गई है। जिला प्रमुख को लेकर चुनाव से पहले दोनों दल किसी भी चूक या क्रॉस वोटिंग को लेकर सतर्कता बरत रहे है। यही कारण है कि जिला परिषद के चुनाव परिणाम आने से पहले ही भाजपा और कांग्रेस के नवनिर्वाचित सदस्यों को बाड़ेबंदी में रखा गया है। सदस्यों को टूटने या क्रॉस वोटिंग से बचाने के लिए दोनों दलों के निर्वाचित सदस्य बाड़ेबंदी में है। दोनों दलों की रणनीति अब अपने-अपने सदस्यों को मतदान तक एकजुट रखने की है। माना जा रहा है कि इसके लिए दोनों दलों की ओर से 25 नवंबर को मतदान के दिन ही सदस्यों को प्रमाण पत्र के साथ शपथ के लिए जिला मुख्यालय पर लाने की तैयारी है, ताकि विरोधी दलों को किसी भी तरह की राजनीतिक रणनीति बनाने या संपर्क साधने का मौका ही नहीं मिले।