Banswara : सज्जनगढ़ (बांसवाड़ा). पंचायत समिति प्रधान की कुर्सी को लेकर कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बसंतलाल ने रविवार को अपनी पत्नी एवं पंचायत समिति सदस्य चंपा देवी के अपहरण का मामला सज्जनगढ़ थाने में दर्ज करवाया है। इस घटनाक्रम ने प्रधान चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी है। भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) ने भी नए समीकरण बनाने शुरू कर दिए है। बसंतलाल ने दो निर्दलीय सदस्यों सहित सात पंचायत समिति सदस्यों का समर्थन होने का दावा किया है। पुलिस को दी रिपोर्ट में उन्होंने आरोप लगाया कि सज्जनगढ़ निवासी गिरीश कलाल और मनीष कलाल ने प्रधान बनाने का झूठा आश्वासन देकर उनकी पत्नी चंपा देवी का अपहरण किया है। हालांकि, मामले में पुलिस की जांच और वास्तविक स्थिति स्पष्ट होना बाकी है।