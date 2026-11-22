बांसवाड़ा। राजस्थान के पंचायत चुनाव में निर्वाचन व्यवस्था की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बांसवाड़ा जिले की गढ़ी पंचायत समिति की पालोदा ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित वार्ड से पुरुष प्रत्याशी ने चुनाव लड़ लिया। इतना ही नहीं, उसने जीत दर्ज कर निर्वाचन प्रमाण-पत्र भी हासिल कर लिया। हैरानी की बात यह है कि नामांकन से लेकर जांच, मतदान, मतगणना और प्रमाण-पत्र जारी होने तक किसी को आरक्षण की पात्रता का ध्यान नहीं आया। अगले दिन नवनिर्वाचित वार्ड पंच ने उप सरपंच के चुनाव में मतदान भी कर दिया। अब मामला सामने आने के बाद निर्वाचन विभाग में हलचल मची हुई है।