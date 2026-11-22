Banswara Panchayat Chunav: सांकेतिक तस्वीर (एआई)
बांसवाड़ा। राजस्थान के पंचायत चुनाव में निर्वाचन व्यवस्था की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बांसवाड़ा जिले की गढ़ी पंचायत समिति की पालोदा ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित वार्ड से पुरुष प्रत्याशी ने चुनाव लड़ लिया। इतना ही नहीं, उसने जीत दर्ज कर निर्वाचन प्रमाण-पत्र भी हासिल कर लिया। हैरानी की बात यह है कि नामांकन से लेकर जांच, मतदान, मतगणना और प्रमाण-पत्र जारी होने तक किसी को आरक्षण की पात्रता का ध्यान नहीं आया। अगले दिन नवनिर्वाचित वार्ड पंच ने उप सरपंच के चुनाव में मतदान भी कर दिया। अब मामला सामने आने के बाद निर्वाचन विभाग में हलचल मची हुई है।
मामला पालोदा ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 7 का है। पंचायत में कुल 15 वार्ड हैं, जिनमें से 7 महिलाओं के लिए आरक्षित थे। चुनाव आयोग की ओर से जारी ग्राम पंचायत वार्डवार आरक्षण सूची में वार्ड-7 अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित था। इसकी जानकारी ग्राम पंचायत भवन की दीवार पर भी चस्पा की गई थी।
इसके बावजूद 15 नवंबर को नामांकन प्रक्रिया के दौरान इस वार्ड से अनुसूचित जाति वर्ग के पांच पुरुष प्रत्याशियों ने आवेदन कर दिए। इनमें राकेश पुत्र रतनलाल बुनकर भी शामिल थे। रिटर्निंग अधिकारी ने नामांकन पत्रों की जांच के बाद सभी आवेदन स्वीकार कर लिए। इसके बाद 16 नवंबर को मतदान हुआ और मतगणना में राकेश विजयी घोषित कर दिए गए।
वार्ड संख्या 7 में कुल 470 मतदाता हैं। इनमें से 288 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस तरह वार्ड में 61.28 प्रतिशत मतदान हुआ। राकेश को 206 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर के प्रत्याशी को 57 वोट प्राप्त हुए। इस तरह उन्होंने 149 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। चुनाव में पराजित प्रत्याशियों में कालू, मुकेश, रणछोड़ और राजू शामिल हैं। निर्वाचन प्रमाण-पत्र जारी होने के साथ ही चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी विजेता के रूप में राकेश का नाम दर्ज हो गया।
निर्वाचन व्यवस्था में लापरवाही का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वार्ड पंच चुनाव के बाद अगले दिन उप सरपंच का चुनाव भी हुआ। इसमें राकेश ने निर्वाचित वार्ड पंच के रूप में मतदान किया। नामांकन जांच से लेकर उप सरपंच चुनाव तक किसी स्तर पर भी आरक्षण संबंधी गलती पकड़ में नहीं आई। मतदान दल चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद रवाना हो गया। अब मामला सामने आने के बाद निर्वाचन प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं।
रिटर्निंग अधिकारी एवं गढ़ी उपखंड अधिकारी श्रवण सिंह राठौड़ ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है। इतनी बड़ी गलती नहीं होनी चाहिए थी। यह कैसे हुआ, इसकी जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी को अवगत कराने के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी जानकारी भेज दी गई है। वहां से मिलने वाले दिशा-निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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