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वार्ड संख्या 1 से संतोष (निर्दलीय ) विजयी
वार्ड संख्या 2 से सकूनत (कांग्रेस) विजयी
वार्ड संख्या 3 से अकलीमन (निर्दलीय) विजयी
वार्ड संख्या 4 से तुलसी (बसपा) विजयी
वार्ड संख्या 5 से साबरा ( निर्दलीय ) विजयी
वार्ड संख्या 6 से मीना सिंह ( निर्विरोध )
वार्ड संख्या 7 से मंजू देवी ( निर्दलीय )
वार्ड संख्या 8 से रहीमन ( निर्दलीय ) विजयी
वार्ड संख्या 10 से रहमति ( कांग्रेस ) विजयी
वार्ड संख्या 11 से हुकम सिंह ( निर्दलीय ) विजयी
वार्ड संख्या 12 से रत्ती मोहम्मद ( कांग्रेस ) विजयी
वार्ड संख्या 13 से मुन्नी ( निर्दलीय ) विजयी
वार्ड संख्या 14 से तबस्सुम ( बसपा ) विजयी
वार्ड संख्या 15 से शिव नारायण ( भाजपा ) विजयी
वार्ड संख्या 16 से साहिल ( निर्दलीय ) विजयी
वार्ड संख्या 18 से प्रीती ( भाजपा ) विजयी
वार्ड संख्या 1 हेमा कुमारी (निर्दलीय) विजयी
वार्ड संख्या 2 से राजवीर (निर्दलीय) विजयी
वार्ड संख्या 5 से गोपाल सिंह (निर्दलीय) विजयी
वार्ड संख्या 1 से संगीता (निर्दलीय) विजयी (1137 मत, 20 मत के अंतर से जीती)
वार्ड संख्या 2 से दाऊजी (भाजपा) विजयी (1438 मत प्राप्त, 742 मत के अंतर से जीते)
वार्ड संख्या 3 से रुचि कुमारी (कांग्रेस) विजयी (1419 मत प्राप्त,
वार्ड संख्या 4 से आरिफ (निर्दलीय) जीते
वार्ड संख्या 6 से (निर्दलीय) सपना शर्मा जीती
वार्ड संख्या 1 - जाहिदा (कांग्रेस)
वार्ड संख्या 2- अनीता कुमारी (निर्दलीय)
वार्ड संख्या 3- सुरेश चंद मीणा (कांग्रेस)
वार्ड संख्या 4- रामेश्वर (निर्दलीय)
वार्ड संख्या 05 - दीपाली चौधरी (निर्दलीय)
वार्ड संख्या 06 - असलूप (निर्दलीय)
किसके सिर बंधेगा जिला प्रमुख का ताज, बहुमत के जादुई आंकड़े 15 पर टिकी कांग्रेस-भाजपा की नजर डीग. पंचायत राज चुनाव के तहत जिले में 25 नवंबर को जिला प्रमुख का चुनाव होना है। जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों की नजरें आज मतगणना में बहुमत के जादुई आंकड़े पर टिकी हैं। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों की 20 नवंबर को होने वाली मतगणना से पहले ही भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने-अपने स्तर पर समीकरण साधने शुरू कर दिए हैं।
जिला प्रमुख की दौड़ में सबसे दिलचस्प पहलू बहुमत के जादुई गणित का है। भाजपा और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दलों की नजरें बहुमत के जादुई आंकड़े 15 पर टिकी हैं। 29 सदस्यीय सीटों वाली जिला परिषद में बहुमत के लिए 15 सदस्यों की आवश्यकता है। ऐसे में चुनावी नतीजों के बाद निर्दलीय सदस्यों की अहम भूमिका हो सकती है। दोनों ही दलों को एक-दूसरे के खेमे में सेंधमारी का डर सता रहा है। फिलहाल दोनों दलों की नजरें आज 20 नवंबर को होने वाली मतगणना पर टिकी हैं। नतीजे बताएंगे कि जिले की पहली जिला परिषद में जिला प्रमुख का ताज किसके सिर सजेगा।
-जिला प्रमुख का चुनाव - 25 नवंबर
-उप जिला प्रमुख का चुनाव - 26 नवंबर
-प्रधान का चुनाव - 27 नवंबर
-उप प्रधान का चुनाव - 28 नवंबर
|वार्ड संख्या
|विजेता प्रत्याशी का नाम
|वर्ग
|पार्टी
|प्राप्त वोट
|1
|मुबीना
|ओबीसी (महिला)
|कांग्रेस
|9,638
|2
|मैना
|सामान्य (महिला)
|निर्दलीय
|7,828
|3
|संजीदा
|सामान्य (महिला)
|कांग्रेस
|8,185
|4
|कम्पा
|ओबीसी (महिला)
|भाजपा
|3,870
|5
|अनीसा
|सामान्य
|कांग्रेस
|7,101
|6
|खुर्शीद अहमद
|ओबीसी
|कांग्रेस
|11,432
|7
|नीलम रावत
|ओबीसी (महिला)
|कांग्रेस
|7,799
|8
|रतन सिंह
|अनुसूचित जाति
|भाजपा
|6,624
|9
|मेव खां
|ओबीसी
|कांग्रेस
|8,232
|10
|वीरेन्द्र
|सामान्य
|कांग्रेस
|8,983
|11
|फातिमा
|सामान्य (महिला)
|निर्दलीय
|4,414
|12
|इमरान
|ओबीसी
|कांग्रेस
|10,714
|13
|राजेश कुमारी
|ओबीसी (महिला)
|भाजपा
|4,238
|14
|गरिमा
|अनुसूचित जाति (महिला)
|भाजपा
|4,554
|15
|रेनू सिंह
|ओबीसी (महिला)
|भाजपा
|6,906
|16
|राजेश कुमार
|अनुसूचित जाति
|भाजपा
|4,044
|17
|ललिता
|सामान्य (महिला)
|निर्दलीय
|4,740
|18
|निशा
|ओबीसी (महिला)
|भाजपा
|7,823
|19
|सविता
|ओबीसी (महिला)
|भाजपा
|8,556
|20
|श्रीधर
|ओबीसी
|भाजपा
|3,664
|21
|मनुदेव
|सामान्य
|कांग्रेस
|9,825
|22
|मुन्द्रा
|अनुसूचित जाति (महिला)
|कांग्रेस
|5,960
|23
|राममूर्ति
|ओबीसी (महिला)
|निर्दलीय
|4,649
|24
|मानवेन्द्र सिंह
|ओबीसी
|बसपा
|5,014
|25
|बलराम सिंह
|ओबीसी
|भाजपा
|6,856
|26
|चन्दन सिंह
|ओबीसी
|कांग्रेस
|7,435
|27
|कमलेश
|अनुसूचित जाति (महिला)
|कांग्रेस
|5,299
|28
|मौहम्मद जुबेर खान
|ओबीसी
|कांग्रेस
|8,987
|29
|नेहा करीम
|ओबीसी (महिला)
|कांग्रेस
|9,548
|क्र.
|पंचायत समिति का नाम
|कुल वार्ड
|1
|ब्रजनगर (बृज नगर)
|29
|2
|डीग
|27
|3
|कामां
|25
|4
|कुम्हेर
|27
|5
|पहाड़ी
|29
|कुल
|5 पंचायत समितियां
|137
|वार्ड
|आरक्षण
|उम्मीदवार एवं पार्टी
|1
|सामान्य महिला
|जमिला (निर्दलीय), जाहीदा (कांग्रेस), रोशनी (भाजपा)
|2
|SC
|अनिता कुमारी (निर्दलीय), अमित (निर्दलीय), चन्दा (निर्दलीय), वीरवती (भाजपा), संजय कुमार (कांग्रेस)
|3
|ST
|दीपक कुमार मीणा (निर्दलीय), प्रदीप (निर्दलीय), लोकेश कुमार (निर्दलीय), सहरुना (भाजपा), सुरेश चन्द मीणा (कांग्रेस)
|4
|सामान्य
|अरसीना (निर्दलीय), जाकिर हुसैन (कांग्रेस), महेन्द्र (निर्दलीय), रामेश्वर (निर्दलीय), सुपेदी (भाजपा)
|5
|सामान्य महिला
|दीपाली चौधरी (निर्दलीय), बलेश गुर्जर (निर्दलीय), भरतो (कांग्रेस), मृणालिनी सिंह (भाजपा)
|6
|OBC
|असलूप (निर्दलीय), इमरत (कांग्रेस), ऐशान (निर्दलीय), कमल सिंह (निर्दलीय), सतवीर (भाजपा)
|7
|सामान्य महिला
|अनीता (निर्दलीय), कमलेश (निर्दलीय), चन्दा (निर्दलीय), बबीना (निर्दलीय), बीना (निर्दलीय), मिथलेश कुमारी (निर्दलीय), संता (कांग्रेस), सरिता चौधरी (निर्दलीय)
|8
|SC महिला
|अनीता देवी (भाजपा), कृष्णा (निर्दलीय), गीता (कांग्रेस), तारावती (निर्दलीय), नेहा वर्मा (निर्दलीय), पुष्पा कुमारी (निर्दलीय), रूपवती (निर्दलीय), सीमा कुमारी (निर्दलीय), हर्वता (निर्दलीय)
|9
|OBC
|भरत सिंह (भाजपा), भरत सिंह (निर्दलीय)
|10
|SC महिला
|तनु (भाजपा), मुन्नी देवी (निर्दलीय), विमलेश (निर्दलीय), शीतल पोहिया (कांग्रेस), सलोनी (निर्दलीय)
|11
|सामान्य
|कुलदीप सिंह (कांग्रेस), दयाराम (निर्दलीय), राजू (भाजपा)
|12
|सामान्य
|अजहरुद्दीन (कांग्रेस), नन्द राम (निर्दलीय), राहुल (निर्दलीय), सविता यादव (भाजपा)
|13
|सामान्य
|मजीद (निर्दलीय), मुनसरीफ (निर्दलीय), रत्ती (निर्दलीय), रफीक खान (कांग्रेस)
|14
|सामान्य महिला
|कविता (निर्दलीय), पार्वती (निर्दलीय), बती कुमारी (निर्दलीय), मनीषा (निर्दलीय), मुकेश देवी (कांग्रेस), विमलेश (निर्दलीय), शैलेश (निर्दलीय)
|15
|सामान्य
|गरिमा कुमारी (निर्दलीय), याकूब खान (BSP), रामदयाल (भाजपा), रुजदार (कांग्रेस), रूपन (निर्दलीय)
|16
|OBC महिला
|असमा (निर्दलीय), धौली (कांग्रेस), पपीता (निर्दलीय), प्रेम (निर्दलीय), रामवती (भाजपा), रामवती (निर्दलीय), लक्ष्मी देवी (निर्दलीय)
|17
|सामान्य
|कुमरपाल (निर्दलीय), केदार नाथ (निर्दलीय), रहीमन (कांग्रेस), शेर सिंह (निर्दलीय), हेमंत शर्मा (निर्दलीय)
|18
|SC
|चरनसिंह (निर्दलीय), थान सिंह (निर्दलीय), नितिन भारती (निर्दलीय), प्रवीण कुमार (निर्दलीय), राम सिंह (कांग्रेस), लालचन्द (निर्दलीय), सोहन सिंह (निर्दलीय)
|19
|सामान्य
|ओमप्रकाश (निर्दलीय), जितेन्द्र कुमार (भाजपा), लक्ष्मी यादव (कांग्रेस)
|20
|सामान्य महिला
|अरसीदा (कांग्रेस), प्रीति कुमारी (निर्दलीय), मनिषा (निर्दलीय), मनीषा कुमारी (भाजपा), माया देवी (निर्दलीय), समीना (निर्दलीय)
|21
|OBC महिला
|अनेक (निर्दलीय), पूनम देवी (निर्दलीय), सुमन सिंघल (कांग्रेस)
|22
|सामान्य महिला
|जसविन्दर कौर (निर्दलीय), जावो (भाजपा), लखविन्दर कौर (कांग्रेस), शीला (निर्दलीय), सकुनत (निर्दलीय), हकमीना (निर्दलीय)
|23
|सामान्य
|अजीराम (निर्दलीय), करन सिंह (निर्दलीय), दिगम्बर सिंह (कांग्रेस), नारान सिंह (निर्दलीय), नितेश रजाना (निर्दलीय), बनबारी (निर्दलीय), मोहनसिंह (भाजपा)
|24
|OBC महिला
|अफसाना (निर्दलीय), कुरसीदन (निर्दलीय), नजराना (BSP), रसमीना (कांग्रेस), रसमीना (निर्दलीय), रुकसीना (निर्दलीय)
|25
|OBC
|अमरीक सिंह (भाजपा), परमजीत कौर (कांग्रेस)
|26
|सामान्य महिला
|अनीता (निर्दलीय), नजमा (कांग्रेस), प्रीती (भाजपा)
|27
|सामान्य
|खलील (भाजपा), खालिद खान (निर्दलीय), साहिज खान (कांग्रेस)
|28
|सामान्य महिला
|जुम्मी (निर्दलीय), संदीप कौर (भाजपा), सबरीना (कांग्रेस)
|29
|सामान्य महिला
|अरसीदा (कांग्रेस), पूनम कुमारी (निर्दलीय), मुहरबी (निर्दलीय), सहरुना (भाजपा), साहिना (निर्दलीय)
|वार्ड
|आरक्षण
|उम्मीदवार एवं पार्टी
|1
|सामान्य महिला
|गोरधनी (भाजपा), पूनम (BSP), मुन्दर (निर्दलीय), संजीता (निर्दलीय), सुमन गुर्जर (कांग्रेस)
|2
|सामान्य
|ईदु (निर्दलीय), गुड्डी (BSP), दाऊजी (भाजपा), नबाब खाँ (निर्दलीय), बनै सिंह (निर्दलीय), सददाम खान (कांग्रेस), सहजाद (निर्दलीय), साहिब खान (निर्दलीय)
|3
|OBC महिला
|धीरज (BSP), रूचि कुमारी (कांग्रेस), सुनीता (भाजपा)
|4
|OBC
|अत्ती (निर्दलीय), आरिफ (निर्दलीय), मुकीम (कांग्रेस), मुफीद खान (निर्दलीय), साहिद खा (भाजपा)
|5
|SC
|अमरसिंह (भाजपा), कमला (निर्दलीय), किन्नो (निर्दलीय), जयभारत (कांग्रेस), प्रियंका (निर्दलीय), मंजू (निर्दलीय), मुन्नी देवी (निर्दलीय), रवीना देवी (निर्दलीय), लालवती (निर्दलीय)
|6
|सामान्य महिला
|जशवीरी (कांग्रेस), नम्रता (निर्दलीय), रानी (निर्दलीय), सपना शर्मा (निर्दलीय)
|7
|सामान्य
|इदरिश (निर्दलीय), कमरूदीन (कांग्रेस), धर्मेन्द्र सिंह (निर्दलीय), प्रदीप कुमार (निर्दलीय), फारूक खान (निर्दलीय)
|8
|OBC
|कैलाश कुमार (निर्दलीय), चेतराम (निर्दलीय), हरज्ञान (निर्दलीय)
|9
|सामान्य
|बुगल सिंह (भाजपा), लीला (निर्दलीय), हरिओम (BSP)
|10
|सामान्य महिला
|कल्पना (निर्दलीय), मधु सिंह (निर्दलीय), रजनी (निर्दलीय), सपना (कांग्रेस), सर्वेश (भाजपा)
|11
|सामान्य
|ओमप्रकाश (निर्दलीय), कालीचरन (निर्दलीय), चन्द्रास (निर्दलीय), लोकेन्द्र सिंह (भाजपा), विक्रम सिंह (निर्दलीय), शिव गणेश (कांग्रेस), श्यामबाबू (निर्दलीय)
|12
|सामान्य
|नरेन्द्र सिंह (निर्दलीय), मधुबाला (निर्दलीय), योगेन्द्र सिंह (निर्दलीय), लालाराम (निर्दलीय), विरेन्द्र सिंह (भाजपा), सौरभ (निर्दलीय), सौरभ कुमार शर्मा (निर्दलीय)
|13
|सामान्य
|चन्द्रभान गुप्ता (निर्दलीय), चरण सिंह (निर्दलीय), महाराज सिंह (निर्दलीय), मोनू कुमार (निर्दलीय), हरगोविन्द (कांग्रेस)
|14
|सामान्य महिला
|ज्ञानवती (निर्दलीय) – निर्विरोध निर्वाचित
|15
|सामान्य
|अशोक कुमार (निर्दलीय), एमपी सिंह (भाजपा), कुलदीप सिंह (कांग्रेस), तेजपाल (निर्दलीय), दाताराम (निर्दलीय), देवी सिंह (BSP)
|16
|SC महिला
|अंजली कुमारी (निर्दलीय), इंद्र देई (कांग्रेस), गुंजन कुमारी (निर्दलीय), चंचल (निर्दलीय), पूजा कुमारी (निर्दलीय), सावित्री देवी (भाजपा), सुनीता (निर्दलीय)
|17
|सामान्य महिला
|काजोल चौधरी (कांग्रेस), दर्शन (निर्दलीय), देवेन्द्री देवी (निर्दलीय), मधु बाला (निर्दलीय), मिथलेश (निर्दलीय), राजकुमारी (निर्दलीय), सुनीता (निर्दलीय)
|18
|SC महिला
|अर्चना सिंह (निर्दलीय), प्रीति (भाजपा), रानी (निर्दलीय), रेखा (निर्दलीय), शिवानी (निर्दलीय), सुषमा (निर्दलीय)
|19
|OBC महिला
|कौशल (भाजपा), सोनिया (निर्दलीय)
|20
|सामान्य महिला
|गोविन्द देवी (निर्दलीय), पूजा कुमारी (निर्दलीय), पूनम शर्मा (निर्दलीय), प्रीति (निर्दलीय), बरखा देवी शर्मा (निर्दलीय), वीरमती (निर्दलीय), सावित्री (भाजपा), स्वीटी (कांग्रेस)
|21
|सामान्य
|कुलदीप सिंह (कांग्रेस), बिरजेश कुमार (निर्दलीय), मनोज कुमार (निर्दलीय), रामचन्द (निर्दलीय)
|22
|सामान्य महिला
|कमलेश (निर्दलीय), तेजवती (निर्दलीय), बाला देवी (कांग्रेस), रचना (निर्दलीय), हेमलता (निर्दलीय)
|23
|SC
|अमीचन्द (कांग्रेस), ईश्वर सिंह (निर्दलीय), गिर्राज (निर्दलीय), भूपाल सिंह (निर्दलीय), मिथुन (निर्दलीय), राजेश कुमार (RLP), शिवसिंह (निर्दलीय)
|24
|SC
|अजय (BSP), नरेश कुमार (निर्दलीय), नीतेश कुमार (निर्दलीय), मयंक सिंह (निर्दलीय), रामभरोसी (निर्दलीय), राहुल बिच्छल (निर्दलीय), रोहित (कांग्रेस), विष्णु कुमार (निर्दलीय), हरीराम (निर्दलीय)
|25
|OBC
|इन्द्रराज (निर्दलीय), पूरन सिंह (निर्दलीय), राजेन्द्र सिंह (कांग्रेस), समीरा देवी (भाजपा)
|26
|सामान्य महिला
|ओमवती (भाजपा), ज्ञानवती (निर्दलीय), मीनाक्षी (BSP), संजू (निर्दलीय)
|27
|सामान्य महिला
|कमलेश (निर्दलीय), बीना (निर्दलीय), विजला (निर्दलीय)
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