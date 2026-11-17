पलटी हुई बस और घटनास्थल पर मौजूद पुलिसकर्मी (पत्रिका फोटो)
Bharatpur Tourists Bus Accident: भरतपुर: आगरा-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार दोपहर भवनपुरा गांव के पास अचानक एक बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और पलट गई। बस में ब्रिटेन के 16 विदेशी पर्यटक सवार थे। हादसे के बाद बस में चीख-पुकार मच गई और हाईवे पर वाहनों की कतार लग गई। सूचना मिलते ही सेवर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और राहगीरों ने बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। घायलों को एंबुलेंस से आरबीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सभी का उपचार किया गया।
सेवर थाना प्रभारी शैलेन्द्र कुमार के अनुसार, बस अलवर के सरिस्का से पर्यटकों को लेकर आगरा जा रही थी। पर्यटकों को भरतपुर के एक होटल में ठहरना था। दोपहर करीब साढ़े तीन बजे भवनपुरा गांव के पास बस का हैंडल लॉक हो गया। इससे चालक नियंत्रण खो बैठा और बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई।
बस में 16 पर्यटकों के अलावा दो गाइड, एक मैकेनिक, चालक और हेल्पर सवार थे। हादसे में 16 पर्यटकों और एक हेल्पर को अस्पताल लाया गया। शुरुआत में आठ पर्यटकों को अधिक चोट लगने पर उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जबकि बाद में अन्य यात्रियों को भी मामूली चोटों के चलते अस्पताल में उपचार दिया गया। सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है।
पुलिस के अनुसार, सभी पर्यटक ब्रिटेन के चेस्टर शहर के रहने वाले हैं। हादसे के बाद पुलिस ने पर्यटकों का सामान दूसरी जगह भिजवाने और उन्हें गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था शुरू की। क्षतिग्रस्त बस को हाईवे से हटवाकर यातायात सुचारू कराया गया। मौके पर एसडीएम भारती भारद्वाज, सीएमएचओ डॉ. गौरव कपूर, मथुरा गेट थाना प्रभारी हरलाल मीणा आदि मौजूद रहे।
बस में सैली डिलन, पीटर डिलन, डायन स्टर्टिवेंट, थॉमस गार्डीनर, वरजेनिया वेकैट, फेडेरिका पेराइज, मार्क ग्रेटन, क्रिस्टोफर मिलवार्ड, फ्रेसेज स्टोरे, जैकलिन कोल, स्टीफन वार्नर, लोर्ना मैकडॉगल, क्रिस्टोफर पियरसन, कैथरिन पियरसन, गिलियन स्मिथ और जॉन वैन कुइक सवार थे। इसके अलावा बस में हेल्पर देवा और चालक रमेश भी सवार थे।
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