भरतपुर। राजस्थान के भरतपुर में गुरुवार रात बर्थडे पार्टी के दौरान एक रिसॉर्ट में भीषण आग लग गई। आगरा-जयपुर नेशनल हाईवे पर सारस चौराहे से आगे स्थित ज्वाला कैटर्स मैरिज होम एंड रिसॉर्ट में गैस लीक होने के बाद आग ने विकराल रूप ले लिया। देखते ही देखते पूरा परिसर आग की चपेट में आ गया। रिसॉर्ट में रखे चार गैस सिलेंडरों में से दो में ब्लास्ट हो गया। धमाकों की आवाज से आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। आग की लपटें करीब दो किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रही थीं।