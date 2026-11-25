जयपुर। पंचायत चुनाव में आज 37 जिलों में जिला प्रमुख के चुनाव होंगे। दोनों दलों में जीत के लिए सियासी जोड़तोड़ का गणित देर रात तक चलता रहा। कांग्रेस को 23 जिलों में स्पष्ट बहुमत मिला है, जबकि भाजपा केवल 5 जिलों में बहुमत तक पहुंच पाई है। इसके बावजूद भाजपा की नजर उन जिलों पर है, जहां कांग्रेस बहुमत के करीब है या निर्दलीयों और क्षेत्रीय दलों के समर्थन से बोर्ड बना सकता है। भाजपा नेताओं का मानना है कि दूसरे दल के सदस्य 'आत्मा की आवाज' सुनेंगे और भाजपा के पक्ष में वोट देंगे।