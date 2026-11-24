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Rajasthan Zila Pramukh Election Process: राजस्थान में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव परिणामों के बाद अब सत्ता की अगली तस्वीर तय होने जा रही है। जिला प्रमुख से लेकर प्रधान तक की कुर्सियों पर काबिज होने के लिए सियासी जोड़-तोड़ और रणनीतियों का दौर शुरू हो गया है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान और उप प्रधान के चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इसके तहत 25 नवम्बर को जिला प्रमुख और 26 नवम्बर को उप जिला प्रमुख का निर्वाचन होगा। वहीं, 27 नवम्बर को पंचायत समितियों में प्रधान तथा 28 नवम्बर को उप प्रधान चुने जाएंगे।
इन चुनावों के साथ ही जिले की ग्रामीण सरकार का नेतृत्व तय हो जाएगा। जिला प्रमुख व उप जिला प्रमुख चुनाव हेतु बैठक का आयोजन जिला परिषद हॉल तथा प्रधान व उप प्रधान चुनाव हेतु बैठक का आयोजन संबंधित क्षेत्र के पंचायत समिति सभागार में होगा।
सभी 37 जिलों में जिला प्रमुख चुनाव के लिए निर्वाचन प्रक्रिया सुबह 10 बजे शुरू होगी। सुबह 11 बजे तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। इसके बाद 11:30 बजे नामांकन पत्रों की जांच होगी और दोपहर एक बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी कर चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे।
निर्विरोध निर्वाचन नहीं होने की स्थिति में अपराह्न 3 से शाम 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा। जिला प्रमुख चुनाव के लिए जिला परिषद सदस्य वोट डालेंगे। मतदान समाप्त होते ही मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे।
राजस्थान में जिला प्रमुख की कुल 41 सीटें (हर जिले में एक) हैं। फिलहाल 37 जिलों में ही जिला प्रमुख के चुनाव हो रहे हैं। शेष 4 जिलों (करौली, कोटा, बारां और श्रीगंगानगर) में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया अलग चरण में पूरी होगी। इन चारों जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव का परिणाम 17 दिसंबर को आएगा।
परिणाम आने के बाद जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इन 4 जिलों में जिला प्रमुख का चुनाव 22 दिसंबर और उप जिला प्रमुख का चुनाव 23 दिसंबर को कराया जाएगा। वहीं पंचायत समितियों में प्रधान का चुनाव 24 दिसंबर को और उप प्रधान का चुनाव 25 दिसंबर को कराया जाएगा।
करौली, कोटा, बारां और श्रीगंगानगर जिले में मतगणना टाले जाने की मुख्य वजह मौजूदा जिला परिषदों और पंचायत समितियों का कार्यकाल दिसंबर 2026 में पूरा होना है।
जिला प्रमुख का चुनाव ग्रामीण राजनीति और स्थानीय प्रशासन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है। जिला प्रमुख जिला परिषद का निर्वाचित प्रमुख होता है और ग्रामीण विकास से जुड़े कई अहम फैसलों में उसकी भूमिका रहती है। जिला परिषद के माध्यम से गांवों में सड़क, पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा और अन्य विकास कार्यों की योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े निर्णय लिए जाते हैं। इसलिए जिला प्रमुख का पद राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही दृष्टि से अहम होता है।
राज्य में जिला परिषद ग्रामीण क्षेत्र की सबसे बड़ी पंचायती राज संस्था है। जिला प्रमुख इसका निर्वाचित मुखिया होता है। वह ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों पर जिला परिषद की बैठकों में चर्चा का नेतृत्व करता है और विकास योजनाओं, बजट तथा प्रस्तावों से जुड़े निर्णयों की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है।
जिला परिषद ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, पंचायत समितियों के साथ समन्वय और विकास कार्यों की समीक्षा में अहम भूमिका निभाती है। गांवों में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में भी इसकी भागीदारी रहती है।
जिला प्रमुख इन मुद्दों को परिषद की बैठकों में उठाता है और जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय स्थापित करता है। इस तरह जिला प्रमुख केवल राजनीतिक पद नहीं, बल्कि किसी भी जिले के ग्रामीण विकास और स्थानीय जनप्रतिनिधित्व से जुड़ा पद है। वहीं, जिला परिषद वह संस्था है जिसके माध्यम से गांवों में विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया जाता है।
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