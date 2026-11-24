जिला प्रमुख का चुनाव ग्रामीण राजनीति और स्थानीय प्रशासन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है। जिला प्रमुख जिला परिषद का निर्वाचित प्रमुख होता है और ग्रामीण विकास से जुड़े कई अहम फैसलों में उसकी भूमिका रहती है। जिला परिषद के माध्यम से गांवों में सड़क, पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा और अन्य विकास कार्यों की योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े निर्णय लिए जाते हैं। इसलिए जिला प्रमुख का पद राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही दृष्टि से अहम होता है।