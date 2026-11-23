Rajasthan Election Commission : चौथ का बरवाड़ा (सवाई माधोपुर). गांव की सरकार के मुखिया की कुर्सी हासिल करने के लिए इस बार सरपंच पद के चुनाव में बड़ी संख्या में उम्मीदवार मैदान में उतरे। पंचायत समिति क्षेत्र की 27 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए कुल 272 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। 16 नवंबर को मतदान के बाद देर रात तक चली मतगणना में प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य का फैसला हुआ। चुनाव परिणाम घोषित होने के साथ ही कहीं जीत का जश्न मना तो कहीं हार के बाद समर्थकों में मायूसी देखने को मिली। अब चुनावी सरगर्मी थमने के बाद निर्वाचन विभाग ने प्रत्याशियों के चुनावी खर्च का हिसाब लेना शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि चुनावी खर्च का ब्यौरा देने की जिम्मेदारी केवल जीतकर सरपंच बने उम्मीदवारों की ही नहीं है, बल्कि चुनाव हारने वाले प्रत्याशियों को भी अपने खर्च का पूरा विवरण प्रस्तुत करना होगा। यानी चुनाव में जीत दर्ज करने वाले और हार का सामना करने वाले सभी 272 उम्मीदवारों को निर्वाचन विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के तहत खर्च का हिसाब देना अनिवार्य है।