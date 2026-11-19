सवाई माधोपुर। राजस्थान में पूर्वी और पश्चिमी हिस्से के बीच कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए 277 किलोमीटर लंबे ब्यावर-भरतपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की तैयारी तेज हो गई है। करीब 8656 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह फोरलेन एक्सप्रेस-वे प्रदेश के छह जिलों के 210 गांवों से होकर गुजरेगा। परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सवाई माधोपुर जिले में भी इसके लिए 26 गांवों की करीब 330.793 हेक्टेयर जमीन अवाप्त की जाएगी।