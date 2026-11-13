सवाईमाधोपुर में 2 दिन रहेगा सार्वजनिक अवकाश, प्राइवेट कर्मचारियों को भी मिलेगी पेड लीव, जानें वजह

जिला निर्वाचन अधिकारी काना राम के निर्देशन में मतदान को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि प्रातः 7 बजे से सांय 6 बजे तक मतदान होगा। साथ ही पंच/सरपंच के लिए 16 नवम्बर को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। वहीं उप सरपंच के लिए 17, जिला प्रमुख के लिए 25, उप जिला प्रमुख के लिए 26, प्रधान के लिए 27 एवं उप प्रधान के लिए 28 नवम्बर को चुनाव होगा। चतुर्थ चरण में जिला परिषद के 15 वार्डों के लिए मतदान होगा। वहीं पंचायत समिति सदस्य के 78 निर्वाचन क्षेत्रों में 293 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इनमें सवाई माधोपुर पंचायत समिति के 23 वार्डों में 82 प्रत्याशी, चौथ का बरवाड़ा के 21 वार्डों में 61 प्रत्याशी, गंगापुर सिटी के 19 वार्डों में 63 और वजीरपुर के 15 वार्डों में 87 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे है।