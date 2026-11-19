मार्च में अमेरिका-ईरान और इजरायल के बीच शुरू हुए संघर्ष के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़े संकट ने गैस आपूर्ति को प्रभावित किया था। इसके चलते तेल कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति को प्राथमिकता देते हुए नए कनेक्शन जारी करने पर रोक लगा दी थी। उस समय मौजूदा उपभोक्ताओं को सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए यह कदम उठाया गया था। अब घरेलू गैस की आपूर्ति लगभग सामान्य हो चुकी है और उपभोक्ताओं को सिलेंडर भी आसानी से मिलने लगे हैं, लेकिन नए कनेक्शन जारी करने पर लगी रोक अब भी बरकरार है।