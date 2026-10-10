Udaipur BJP : उदयपुर में अब वार्ड-3 के प्रत्याशी ने खोला मोर्चा, जवाब में अतुल चंडालिया बोले …तो मैं दे दूंगा इस्तीफा

Udaipur BJP : नगर निगम चुनाव के बाद उदयपुर भाजपा में अंदरूनी कलह और गुटबाजी खुलकर सतह पर आ गई है। वार्ड-1 के बाद अब वार्ड-3 से भाजपा के अधिकृत पार्षद प्रत्याशी गिरीश श्रीमाली ने पार्टी के ही पूर्व मंडल अध्यक्ष व नवनिर्वाचित पार्षद अतुल चंडालिया सहित कई प्रमुख पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भीतरघात और पार्टी प्रत्याशी को हराने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। गिरीश श्रीमाली ने चुनाव प्रभारी राजेंद्र राठौड़ को शिकायती पत्र भेजकर मामले की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।