भाजपा की सबसे बड़ी चिंता यह है कि बहुमत के बावजूद एक वोट भी इधर-उधर हुआ तो पूरा समीकरण बदल सकता है। पार्टी के भीतर आशंका है कि क्रॉस वोटिंग हुई तो जिला प्रमुख की कुर्सी कांग्रेस के खाते में जा सकती है। फिलहाल भाजपा के सभी 24 सदस्य एक ही रिसॉर्ट में हैं, लेकिन अंदरूनी खींचतान जारी है। दूसरी ओर, कांग्रेस भी मौके की तलाश में है। उसके नेता भाजपा के उन सदस्यों और उनके संपर्क सूत्रों तक पहुंच बनाने में जुटे हैं, जिनसे उन्हें समर्थन मिलने की उम्मीद है। भाजपा के भीतर भी चिंता है कि उसके 24 सदस्यों में से किसका रुख कब बदल जाए।