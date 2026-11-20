चेतक मॉल का चबूतरा तोड़ता निगम का दल।
उदयपुर. शहर में नगर निगम की जमीनों पर अतिक्रमण और सार्वजनिक उपयोग की जगहों पर किए गए अवैध निर्माणों के खिलाफ गुरुवार को निगम ने दो प्रमुख स्थानों पर कार्रवाई की। रेलवे स्टेशन के सामने करोड़ों की बेशकीमती जमीन पर हुए कच्चे-पक्के निर्माणों को ध्वस्त कर अतिक्रमण हटाया गया। वहीं, चेतक मॉल में बेसमेंट की पार्किंग के ऊपर 80 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा चबूतरा बनाकर किए गए निर्माण को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। यहां बाउंड्रीवाल तोड़ने के साथ फर्श हटाने का काम शुरू किया गया। दोनों कार्रवाई में राजस्व अधिकारी नितेश भटनागर, राजस्व निरीक्षक मोहित अग्निहोत्री, विजय जैन, राहुल मीणा सहित अन्य अधिकारी ओर कर्मचारी मौजूद रहे।
महापौर पारस सिंघवी के निर्देश पर रेलवे स्टेशन के सामने स्थित बड़े भूखंड से अतिक्रमण हटाया। यहां लंबे समय से अवैध निर्माण कर लिए गए थे। निगम की ओर से पूर्व में कब्जाधारकों को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन पालना नहीं होने पर गुरुवार को अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने पुलिस जाप्ते के साथ कार्रवाई की। दो जेसीबी और डंपर की मदद से निर्माण ध्वस्त कर मलबा भी मौके से हटाया गया।
अब यहां से चलेंगी डूंगरपुर-बांसवाड़ा की बसें
रेलवे स्टेशन के सामने अतिक्रमण मुक्त कराई गई जमीन पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा जाने वाली लोक परिवहन बसों का ठहराव प्रस्तावित है। वर्तमान में इन बसों का संचालन उदियापोल से होता है, जिससे चौराहे पर जाम की स्थिति बनती है। नई जगह से बसों का संचालन होने पर उदियापोल पर यातायात का दबाव कम होने के साथ दोबारा अतिक्रमण की आशंका भी खत्म होगी। इसके लिए नगर निगम और प्रशासन जल्द ही निर्णय करेगा।
पार्किंग की जगह बना दिया चबूतरा
दूसरी कार्रवाई चेतक सर्कल स्थित चेतक मॉल के बाहर की गई। यहां बेसमेंट की छत सड़क के स्तर से ऊंची बनाकर उस पर भराव डाला गया और फर्श बनाकर बाउंड्रीवाल बना दी गई। इससे मॉल के बाहर पार्किंग की जगह चबूतरा बन गया और मॉल में आने वाले लोगों के वाहन सड़क पर खड़े होने लगे। गुरुवार को निगम की टीम ने बाउंड्रीवाल तोड़कर जेसीबी से फर्श हटाने का काम शुरू किया। इस संबंध में निगम ने पूर्व में मॉल मालिक को नोटिस दिया था। जवाब नहीं आने पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
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