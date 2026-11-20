Udaipur Income Tax Raid: उदयपुर: आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा की टीम ने गुरुवार को उदयपुर शहर और जिले में दो अलग-अलग स्थानों पर एक साथ कार्रवाई की। एक कार्रवाई भाजपा के पूर्व विधायक के भाई के आवास, कार्यालय और पेट्रोल पंप पर की गई, वहीं दूसरी कार्रवाई शहर में एक खाद्य और केमिकल कंपनी से जुड़े ठिकानों पर हुई। दोनों मामलों में आयकर विभाग की टीमों ने दस्तावेजों और कारोबारी रिकॉर्ड की जांच शुरू की है। कार्रवाई के बाद शहर के राजनीतिक और कारोबारी गलियारों में हलचल मच गई।