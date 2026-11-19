बरामद राशि और तीनों आरोपियों के साथ सूरजपोल थाने की टीम (पत्रिका फोटो)
Udaipur Crime News: उदयपुर शहर में 80 लाख रुपए की नकदी लेकर घूम रहे गुजरात के तीन लड़कों को सूरजपोल थाना पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने इनके कब्जे से 500-500 रुपए के कुल 16 हजार नोट बरामद किए हैं। तीनों के पास इतनी बड़ी रकम रखने और उसके लेन-देन से संबंधित वैध दस्तावेज नहीं मिले। ऐसे में पुलिस को नकदी संदिग्ध होने और चोरी की रकम होने की आशंका है। प्रारंभिक पूछताछ में तीनों ने यह रकम हवाला की होना बताया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
थानाधिकारी कमलेंद्र सिंह के अनुसार, मंगलवार देर रात हेड कांस्टेबल शिवलाल को सूचना मिली थी कि तीन व्यक्ति शहर में संदिग्ध परिस्थितियों में घूम रहे हैं। सूचना में उनके पास हथियार होने अथवा किसी को सौंपने के लिए धमकी देने जैसी आशंका भी जताई गई थी। इसके बाद सूरजपोल थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और तीनों व्यक्तियों को पकड़कर पूछताछ की।
पुलिस पूछताछ में तीनों ने अपने पास 80 लाख रुपए होने की बात स्वीकार की। उन्होंने इस रकम को हवाला का बताया। इसके बाद पुलिस तीनों को थाने लेकर पहुंची और तलाशी ली। तलाशी के दौरान उनके पास से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई।
पुलिस के अनुसार, पकड़े गए तीनों व्यक्ति गुजरात के मेहसाणा जिले के रहने वाले हैं। तलाशी में नकदी अलग-अलग जगह छिपाकर रखी हुई मिली। हार्दिक कुमार प्रजापति: निवासी पाजोट, मेहसाणा (गुजरात)। इसके बनियान से 20 लाख रुपए और बैग से 20 लाख रुपए बरामद किए गए। इस तरह इसके पास से कुल 40 लाख रुपए मिले। जयेश भाई प्रजापति: निवासी जोट, मेहसाणा (गुजरात)। इसके बनियान से 20 लाख रुपए बरामद हुए। दिनेश भाई पटेल: निवासी कोरवाड़ा, विजापुर, मेहसाणा (गुजरात)। इसके बैग से 20 लाख रुपए बरामद किए गए। इस तरह पुलिस ने तीनों के कब्जे से कुल 80 लाख रुपए बरामद किए। पूरी रकम 500-500 रुपए के नोटों में थी। कुल 16 हजार नोट मिलने की पुष्टि हुई है।
पुलिस के मुताबिक, इतनी बड़ी रकम के संबंध में तीनों व्यक्ति कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सके। पूछताछ में रकम को हवाला का बताया गया, लेकिन पुलिस इस दावे की भी जांच कर रही है। नकदी का वास्तविक स्रोत क्या है और इसे उदयपुर किस उद्देश्य से लाया गया था, इन पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।
पुलिस को आशंका है कि बरामद रकम संदिग्ध या चोरी की हो सकती है। फिलहाल नकदी के संबंध में उपलब्ध जानकारी और तीनों व्यक्तियों के बयानों का सत्यापन किया जा रहा है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि 80 लाख रुपए कहां से आए और इनके जरिए किस तरह का लेन-देन किया जाना था।
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