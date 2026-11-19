पुलिस के अनुसार, पकड़े गए तीनों व्यक्ति गुजरात के मेहसाणा जिले के रहने वाले हैं। तलाशी में नकदी अलग-अलग जगह छिपाकर रखी हुई मिली। हार्दिक कुमार प्रजापति: निवासी पाजोट, मेहसाणा (गुजरात)। इसके बनियान से 20 लाख रुपए और बैग से 20 लाख रुपए बरामद किए गए। इस तरह इसके पास से कुल 40 लाख रुपए मिले। जयेश भाई प्रजापति: निवासी जोट, मेहसाणा (गुजरात)। इसके बनियान से 20 लाख रुपए बरामद हुए। दिनेश भाई पटेल: निवासी कोरवाड़ा, विजापुर, मेहसाणा (गुजरात)। इसके बैग से 20 लाख रुपए बरामद किए गए। इस तरह पुलिस ने तीनों के कब्जे से कुल 80 लाख रुपए बरामद किए। पूरी रकम 500-500 रुपए के नोटों में थी। कुल 16 हजार नोट मिलने की पुष्टि हुई है।