उदयपुर. तीन साल तक पढ़ाई, प्रशिक्षण और अस्पतालों में मरीजों की सेवा करने के बाद विशेषज्ञ डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे रेजिडेंट्स को पीजी परीक्षा परिणाम ने बड़ा झटका दिया है। एमडी-एमएस बैच 2023 के एनाटॉमी विभाग में 57 में से 36 रेजिडेंट डॉक्टर अनुत्तीर्ण हो गए। यानी करीब 63 प्रतिशत अभ्यर्थी परीक्षा पास नहीं कर पाए। प्रदेश के कई मेडिकल कॉलेजों में एक भी अभ्यर्थी सफल नहीं हुआ। इस परिणाम ने परीक्षा मूल्यांकन व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।