पर्यटक किसी शहर में सिर्फ घूमने नहीं आते, वे वहां के माहौल, व्यवहार और सुरक्षा का अनुभव भी अपने साथ लेकर लौटते हैं। उनके साथ हुआ दुर्व्यवहार सोशल मीडिया के दौर में दुनिया भर तक पहुंच सकता है। इससे भविष्य में पर्यटकों के भरोसे पर भी असर पड़ सकता है। उदयपुर को पर्यटन के क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ाने के साथ पर्यटकों के सम्मान और सुरक्षा का वातावरण भी सुनिश्चित करना होगा। पर्यटन स्थलों, उद्यानों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस की सतर्कता, नियमित निगरानी और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई जरूरी है। नागरिकों, व्यापारियों, ऑटो-टैक्सी चालकों और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वे शहर की मेहमाननवाजी की परंपरा को व्यवहार में बनाए रखें। उदयपुर पुलिस की कार्रवाई स्वागत योग्य है, लेकिन ऐसी घटनाओं की रोकथाम केवल गिरफ्तारी से संभव नहीं होगी। इसके लिए जागरूकता और निरंतर निगरानी भी जरूरी है। उदयपुर की असली खूबसूरती उसकी झीलों और महलों के साथ यहां के लोगों के व्यवहार में भी झलकनी चाहिए। पर्यटक यहां से अच्छी यादें लेकर लौटें, यही अतिथि देवो भव की सच्ची भावना और पर्यटन नगरी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।