उदयपुर : छठ पर सर्वार्थसिद्धि योग : सूर्य के वृश्चिक राशि में प्रवेश से विशेष संयोग

उदयपुर में छठ पूजा पर इस बार सर्वार्थसिद्धि योग का विशेष संयोग रहेगा। रविवार सुबह 6:50 से रात 11:28 बजे तक रहने वाले इस योग में सूर्य को अर्घ्य, पूजा और दान का विशेष महत्व रहेगा। वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त सुबह 8:09 से दोपहर 12:11 बजे तक है। इसी दिन शाम 7:41 बजे सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषीय गणना के अनुसार इसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा। 21 नवंबर से विवाह सहित मांगलिक कार्यों के शुभ मुहूर्त शुरू होंगे।

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