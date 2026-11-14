उदयपुर : छोटी उम्र में लगा रोग…युवा कांधों पर ‘मीठे जहर’ का बोझ, हर माह 70 शिकार

चिकित्सकों का मानना है कि पहले यह बीमारी 45 से 50 वर्ष की उम्र के बाद ही देखने को मिलती थी, लेकिन अब कॉलेज स्टूडेंट और कॅरियर की शुरुआत कर रहे युवाओं में भी ब्लड शुगर का स्तर बेकाबू मिल रहा है। देर रात तक जागना, देर से उठना, शारीरिक श्रम की कमी और स्क्रीन टाइम का बढ़ना प्रमुख कारण हैं। इसके अलावा, घर के पारंपरिक और पौष्टिक भोजन की जगह फास्ट फूड, पैकेज्ड स्नैक्स और मीठे पेय पदार्थों के बढ़ते चलन ने युवाओं के मेटाबॉलिज्म को बुरी तरह प्रभावित किया है।