35 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं ये परिंदे, हिमालय पार कर राजस्थान के मेनार पहुंचे बार हेडेड गूज

उदयपुर। सर्दी की दस्तक के साथ ही राजस्थान के बर्ड विलेज मेनार में प्रवासी पक्षियों की चहचहाहट गूंजने लगी है। हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर शीत प्रदेशों से आने वाले मेहमान परिंदों ने यहां के तालाबों को अपना ठिकाना बनाना शुरू कर दिया है। उदयपुर जिले के मेनार स्थित धण्ड तालाब पर इन दिनों देसी-विदेशी पक्षियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। खास बात यह है कि हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं को पार कर दुनिया के सबसे ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले पक्षियों में शामिल बार हेडेड गूज भी यहां पहुंच चुका है। स्थानीय भाषा में इसे 'भाटिया' कहा जाता है।