उदयपुर : न बैंड-बाजा, न दहेज… शर्बत पीकर एक जोड़े में बहू को विदा कर ले गए

यह निकाह शनिवार को शहर के मनीष विहार में मुस्लिम मुल्तानी अंहराग समाज में हुआ। उदयपुर निवासी मोहम्मद सईद की बेटी सुमेरा परवीन का निकाह भीलवाड़ा निवासी मोहम्मद अनीस के बेटे मोहम्मद औवेस से हुआ। दोपहर करीब एक बजे भीलवाड़ा से बारात पहुंची। लेकिन यह बारात पारंपरिक शोर-शराबे और दिखावे से बिल्कुल अलग थी। दूल्हा परिजन के साथ सीधे निकाह स्थल पर पहुंचा। रिश्तेदार निकाह के गवाह बने, दोनों ने निकाह कुबूल किया। इस आयोजन में सबसे खास बात यह रही कि लड़के वालों के कहने पर लड़की वालों की ओर से न कोई दावत रखी गई और न ही खाने-पीने के नाम पर लंबा इंतजाम किया गया। मेहमानों का स्वागत सिर्फ शर्बत से हुआ। शाम करीब चार बजे दूल्हा अपनी दुल्हन को विदा कराकर भीलवाड़ा रवाना हो गया।