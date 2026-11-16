उदयपुर : ये तो कमाल हो गया, 500 सवालों के सटीक जवाब देकर किया चकित

समिति अध्यक्ष सुशील बांठिया ने बताया कि सुबह 8.15 बजे शुरू हुए इस आयोजन में करीब एक हजार लोगों से अलग-अलग विषयों पर 500 नाम, शब्द और प्रश्न आमंत्रित किए गए। इनमें जैन तीर्थ, श्रावकों के नाम, स्लोगन, फल-सब्जियां, वर्तमान राजनेता, त्योहार, शहर, खेल, सूत्र, पशु-पक्षी, वस्तुएं, उपकरण, संगीत वाद्ययंत्र, परीक्षाएं, नदियां, दर्शनीय स्थल, भगवान के माता-पिता के नाम, प्रसिद्ध क्रिकेटर, देवियां, देश-राजधानियां, पर्वत, स्वतंत्रता सेनानी, मुद्राएं, पार्श्वनाथ भगवान के नाम, अष्टमंगल, तप, अठारह पापस्थानक, विलोम शब्द, स्थापत्य, वृक्ष, भाषाएं, मिठाइयां और आभूषण सहित अनेक विषय शामिल रहे।