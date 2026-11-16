16 नवंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Pushkar Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

उदयपुर

उदयपुर : ये तो कमाल हो गया, 500 सवालों के सटीक जवाब देकर किया चकित

सुखाड़िया रंगमंच पर आयोजित पंच शतावधान प्रयोग में महाशतावधानी मुनि दिव्य प्रसन्न कीर्तिसागर ने 500 सवालों, नामों और शब्दों को याद रखकर निर्धारित क्रम में सटीक जवाब दिए। करीब एक हजार लोगों की मौजूदगी में आयोजित इस कार्यक्रम में जैन तीर्थ, राजनेता, खेल, नदियों, पर्वतों और धार्मिक विषयों से जुड़े प्रश्न शामिल थे। मुनिराज ने क्रम संख्या पूछने पर भी तत्काल सही उत्तर देकर अपनी असाधारण स्मरण शक्ति, एकाग्रता और वर्षों की साधना का परिचय दिया।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

उदयपुर

image

Mukesh Gaur

Updated: 16 Nov 2026, 6:47 PM IST

500 question

कार्यक्रम में मौजूद समाजजन और मुनि से आशीर्वाद लेते समिति के सदस्य।

उदयपुर. भारतीय आध्यात्मिक परंपरा, साधना और मानवीय मस्तिष्क की असाधारण क्षमता का अनूठा उदाहरण रविवार को टाउनहॉल स्थित सुखाड़िया रंगमंच पर देखने को मिला। यहां आयोजित पंच शतावधान प्रयोग में एक साथ 500 प्रश्नों, नामों, शब्दों और विभिन्न प्रसंगों को स्मरण रखकर निर्धारित क्रम में उनके सटीक उत्तर दिए गए। इस विलक्षण स्मरण शक्ति और एकाग्रता को देखकर सभागार में मौजूद लोग मंत्रमुग्ध हो गए।

श्री जैन श्वेतांबर मूर्तिपूजक जिनालय समिति, सेक्टर-4 के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में महाशतावधानी मुनि दिव्य प्रसन्न कीर्तिसागर ने अपनी असाधारण स्मरण क्षमता का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शहर विधायक ताराचंद जैन, विशिष्ट अतिथि महापौर पारस सिंघवी, भाजपा शहर जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ तथा समाजसेवी राज लोढ़ा रहे।

चौंकिए मत … 70 लीटर पानी के रोजाना इस्तेमाल से एक साल में भर सकती उदयपुर की पिछोला झील

ये भी पढ़ें
save water

समिति अध्यक्ष सुशील बांठिया ने बताया कि सुबह 8.15 बजे शुरू हुए इस आयोजन में करीब एक हजार लोगों से अलग-अलग विषयों पर 500 नाम, शब्द और प्रश्न आमंत्रित किए गए। इनमें जैन तीर्थ, श्रावकों के नाम, स्लोगन, फल-सब्जियां, वर्तमान राजनेता, त्योहार, शहर, खेल, सूत्र, पशु-पक्षी, वस्तुएं, उपकरण, संगीत वाद्ययंत्र, परीक्षाएं, नदियां, दर्शनीय स्थल, भगवान के माता-पिता के नाम, प्रसिद्ध क्रिकेटर, देवियां, देश-राजधानियां, पर्वत, स्वतंत्रता सेनानी, मुद्राएं, पार्श्वनाथ भगवान के नाम, अष्टमंगल, तप, अठारह पापस्थानक, विलोम शब्द, स्थापत्य, वृक्ष, भाषाएं, मिठाइयां और आभूषण सहित अनेक विषय शामिल रहे।

मुनिराज ने सभी 500 जानकारियों को स्मरण रखते हुए निर्धारित क्रम में उनके सटीक उत्तर प्रस्तुत किए। प्रयोग के दौरान सभागार में मौजूद लोगों ने किसी भी प्रश्न की क्रम संख्या पूछी तो उन्होंने तत्काल उस क्रम पर दिए गए नाम अथवा वाक्य को बताकर अपनी विलक्षण स्मरण शक्ति का परिचय दिया।

मंत्री अशोक नागौरी ने बताया कि यह प्रयोग महज स्मरण शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि वर्षों की साधना, एकाग्रता, ध्यान, मानसिक अनुशासन और आत्मसंयम का परिणाम है।

साधना और प्रतिभा की हुई सराहना

आयोजन को सफल बनाने में समिति के उपाध्यक्ष उत्सवलाल जगावत, कोषाध्यक्ष ईश्वरलाल मेहता, उपमंत्री चंद्रसिंह मेहता, अनिल भंडारी, सीए सुधीर मेहता, प्रमोद जैन, भव्येश गांधी, अतुल जैन, पंचम जैन, दिनेश पटवा, दिनेश कोठारी सहित कार्यकारिणी सदस्यों का योगदान रहा। संचालन आलोक पगारिया ने किया।

उदयपुर : न बैंड-बाजा, न दहेज… शर्बत पीकर एक जोड़े में बहू को विदा कर ले गए

ये भी पढ़ें
निकाह के दौरान स्टेज पर बैठा दूल्हा और उसके साथी।
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.