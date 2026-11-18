न्यू अशोक विहार, अशोक विहार, न्यू भूपालपुरा, पन्ना विहार, मयंक कॉलोनी, कुशालबाग, प्रेमनगर, शांतिनगर, न्यू केशव नगर, रुद्रविहार, गांधीनगर, गौतम विहार, मनीष विहार और माधव विहार सहित कई कॉलोनियों का रिकॉर्ड निगम मांग चुका है। निगम की ओर से यूडीए को पत्र भी लिखे गए, लेकिन फाइलें हस्तांतरित नहीं हुई। इन कॉलोनियों में आज भी नामांतरण, निर्माण स्वीकृति, 90-ए, लैंड यूज चार्ज और कन्वर्जन की प्रक्रियाएं यूडीए कर रहा है। स्वीकृत योजनाओं में बची रिजर्व जमीनों का बेचान भी उसी के स्तर पर हो रहा है। नए क्षेत्रों में इनके अलावा शोभागपुरा से अंबेरी, देबारी से मटून, बलीचा से नांदेश्वर रोड और बेदला से बड़गांव तक फैला है। इन क्षेत्रों में आबादी बस चुकी है और कई जगह जमीनें अब भी खाली पड़ी हैं। यूडीए इन जमीनों से जुड़ी योजनाओं और राजस्व संबंधी काम कर रहा है, जबकि नगर निगम सफाई के नए पॉइंट बनाकर टेंडर जारी कर रहा है और कचरा संग्रहण पर खर्च उठा रहा है।