शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। नियमों के मुताबिक सोलर सिस्टम लगने के बाद निगम की ओर से बाई-डायरेक्शनल स्मार्ट (नेट) मीटर लगाया जाना अनिवार्य है, जिसके बाद ही सिस्टम ग्रिड से जुड़ता है और उपभोक्ता के खाते में सब्सिडी जारी होती है। स्मार्ट मीटर उपलब्ध नहीं होने से सैकड़ों सोलर उपभोक्ताओं के प्लांट बंद पड़े हैं। एक तरफ उन्हें महंगे बिजली बिल चुकाने पड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बैंक से लोन लेकर सोलर लगवाने वालों की ईएमआइ शुरू हो चुकी है और सब्सिडी अटकी हुई है।