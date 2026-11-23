Jaipur Zila Pramukh Election 2026: जयपुर जिला परिषद में 57 में से 41 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल करने के बाद कांग्रेस के सामने असली कसौटी अब जिला प्रमुख का चेहरा चुनने की है। एक तरफ संगठन में लंबे समय से सक्रिय नेताओं को मौका देने का दबाव है, दूसरी तरफ बड़े अंतर से जीतकर आए युवा चेहरों को जिम्मेदारी सौंपने का विकल्प है। अंतिम निर्णय प्रदेश नेतृत्व को ही लेना है।