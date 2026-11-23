वर्ष 1926 में मिर्जा मैसूर के दीवान बने। वहां बिजली के बल्ब बनाने के कारखानों से लेकर स्कूल-कॉलेज, सड़कें, पार्क और बिजली-पानी की सुविधाओं वाली कॉलोनियों के विकास में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैसूर में हासिल अनुभव जयपुर में उनके काम आया। उन्होंने समझ लिया था कि भविष्य का शहर केवल महलों और बाजारों से नहीं बनेगा। उसे चौड़ी सड़कें, व्यवस्थित यातायात, बेहतर अस्पताल और नए आवासीय क्षेत्र भी चाहिए। इसी सोच के साथ जयपुर को परकोटे से बाहर विस्तार देने की दिशा में काम हुआ। वर्ष 1942 में उन्होंने जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभाली। शुरुआत में उन्हें महज एक वर्ष के लिए बुलाया गया था. लेकिन विकास की उनकी सोच और काम करने के अंदाज ने ऐसी छाप छोड़ी कि कार्यकाल बढ़ता चला गया। वे 1946 तक जयपुर के प्रधानमंत्री रहे। इन चार वर्षों में उन्होंने आने वाले कई दशकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकास की दिशा तय की।