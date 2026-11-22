जयपुर. कल्पना कीजिए आज से करीब तीन सौ साल पहले की उस सुनहरी सुबह की… जब जयपुर की नींव रखे हुए महज डेढ़ साल ही बीता था। आमतौर पर किसी नए शहर को बसने में दशकों लग जाते हैं, लेकिन महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के एक आह्वान ने इतिहास की रफ्तार बदल दी थी। राजा ने देशभर के विद्वानों, धर्माचार्यों, धनपति सेठों और हुनरमंद कारीगरों को न्योता दिया- 'आओ, एक ऐसा नगर बसाएं जो दुनिया के लिए मिसाल बने।' और फिर जो हुआ, वह किसी करिश्मे से कम नहीं था। स्थापना के ठीक डेढ़ साल बाद जब महाराजा सवाई जयसिंह अपने दरबारी कवि आत्माराम के साथ इस 'नवजात' शहर का निरीक्षण करने निकले, तो उनकी आंखें गर्व से चमक उठीं। बालानंद मठ के देवेन्द्र भगत के पास सुरक्षित कवि आत्माराम के ग्रंथ 'जयसिंह सुजस प्रकाश' के पन्ने आज भी उस जीवंत दृश्य की गवाही देते हैं। चलिए, कवि आत्माराम की नजरों से उस शुरुआती जयपुर की गलियों में चलते हैं…।