Rajasthan Panchayat Election Result 2026: जयपुर: राजस्थान की 37 जिला परिषदों के 1,275 और 419 पंचायत समितियों के 7,543 वार्डों की तस्वीर साफ हो गई। 28 केंद्रों पर पुनर्मतदान के बाद रविवार रात तीन जिला परिषदों के चार वार्डों और 19 पंचायत समितियों के 22 वार्डों के नतीजे घोषित किए गए। पंचायत समिति के 22 वार्डों में से 13 में कांग्रेस, पांच में भाजपा और एक में बसपा ने जीत दर्ज की, जबकि दो वार्ड निर्दलीयों के खाते में गए। इससे बूंदी पंचायत समिति में बसपा बहुमत के और करीब पहुंच गई। एक वार्ड में नामांकन नहीं होने से चुनाव नहीं हुआ। जिला परिषद के चार वार्डों में भाजपा और कांग्रेस ने दो-दो सीटें जीतीं। अब सबकी नजर 25 नवंबर को होने वाले जिला प्रमुख और 27 नवंबर को होने वाले प्रधान पद के चुनाव पर टिकी है।