मतगणना के बाद स्पष्ट हो गया कि ग्रामीण मतदाताओं ने इस बार कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। सुवाणा पंचायत समिति के 27 वार्डों में से कांग्रेस ने 19 पर कब्जा जमाया, जबकि भाजपा को आठ सीटों से संतोष करना पड़ा। मांडल की 21 सीटों में से कांग्रेस ने 15 और भाजपा ने छह सीटें जीतीं। शाहपुरा के 15 वार्डों में कांग्रेस ने 11 और भाजपा ने चार सीटों पर जीत दर्ज की। खजूरी में भी 15 में से 10 सीटें कांग्रेस के खाते में गईं, जबकि भाजपा को पांच सीटें मिलीं। बनेड़ा और करेड़ा पंचायत समितियों के 17-17 वार्डों में से कांग्रेस ने 12-12 सीटों पर जीत हासिल की। भाजपा दोनों जगह पांच-पांच सीटों पर सिमट गई।