Rajasthan Railway News: ‘आधी रात’ को रेलवे ट्रैक पर बदमाशों की बड़ी करतूत, चलती ट्रेन में उलझे तार- टला बड़ा रेल हादसा?

कोटा रेल मंडल में ट्रेनों के सुरक्षित संचालन के लिए बिछाई जाने वाली हाई-टेंशन बिजली की लाइनों (OHE - Overhead Equipment) को निशाना बनाने वाले चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला कोटा-चित्तौड़गढ़ रेल खंड से सामने आया है, जहां बरून्दनी और पारसोली रेलवे स्टेशनों के मध्य चोरों ने चालू लाइन के तार काट दिए। हालांकि, इस बार चोरों से एक बड़ी गलती हो गई, जिसके चलते एक बड़ा रेल हादसा टल गया।