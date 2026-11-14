भीलवाड़ा में इंजेक्शन लगाने के बाद लड़की की मौत का आरोप, गुस्साई भीड़ ने मेडिकल स्टोर फूंका

शनिवार दोपहर जैसे ही प्राची की मौत की सूचना भीलवाड़ा पहुंची, परिजन और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मेडिकल स्टोर के बाहर एकत्र हो गए। गुस्साई भीड़ ने बंद दुकान के शटर पर भारी पत्थर बरसाए और पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। गनीमत रही कि आग दुकान के भीतर तक नहीं फैली, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। हंगामे के दौरान लोगों ने पुलिस के देरी से पहुंचने को लेकर भी भारी नाराजगी जताई।