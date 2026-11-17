भीलवाड़ा: स्वच्छ भारत अभियान और रेलवे स्टेशनों को साफ-सुथरा रखने के दावों के बीच भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन से एक चौंकाने वाला और अजीबोगरीब मामला सामने आया है। स्टेशन पर स्थित एक कैंटीन संचालक ने कचरा पात्र (डस्टबिन) को भी अपनी निजी संपत्ति बताते हुए उसमें कचरा डालने पर हंगामा खड़ा कर दिया। हद तो तब हो गई, जब संचालक ने डस्टबिन में डाली गई कोल्ड ड्रिंक की खाली कैन बाहर निकालकर युवकों के हाथ में थमा दी। घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इससे बाहर से आने वाले यात्रियों के बीच टेक्सटाइल सिटी की मेहमाननवाजी और छवि पर सवाल खड़े हो रहे हैं।