01 राकेश बैरवा (कांग्रेस) राधेश्याम बैरवा (भाजपा) 98

02 गोटिया देवी (भाजपा) मीना जाट (कांग्रेस) 649

03 रेखा देवी (कांग्रेस) निहाल कँवर (भाजपा) 589

04 रामप्रसाद गाडरी (भाजपा) गोपाल लाल गाडरी (कांग्रेस) 236

05 सीमा कीर (कांग्रेस) सीमा गाडरी (भाजपा) 42

06 गीता देवी (कांग्रेस) भावना जाट (निर्दलीय) 79

07 लक्ष्मी देवी (कांग्रेस) चांदी बलाई (भाजपा) 484

08 उषा देवी (कांग्रेस) महिमा देवी (आरएलपी) 621

09 मनीष कुमार (कांग्रेस) रमा कँवर (भाजपा) 608

10 सजना कुमारी गुर्जर (कांग्रेस) मीना कुमारी गुर्जर (भाजपा) 106

11 सांवर मल भील (कांग्रेस) प्रहलाद (भाजपा) 518

12 गोविन्द बलाई (कांग्रेस) बाबु लाल मेघवंशी (निर्दलीय) 212

13 सुरेश जोशी (कांग्रेस) राजेश कुमार गाडरी (भाजपा) 302

14 गिरधर कंवर (भाजपा) महिमा गुर्जर (कांग्रेस) 776

15 नाराणी (कांग्रेस) जमना देवी मारू (भाजपा) 383

16 तारा देवी चौबे (कांग्रेस) विमला कंवर (भाजपा) 691

17 सांवर मल शर्मा (भाजपा) उमेश पुर्बिया (कांग्रेस) 370

18 रतन लाल गुर्जर (कांग्रेस) राम लाल गुर्जर (भाजपा) 228

19 कमला लुहार (कांग्रेस) पिंकी देवी सेन (भाजपा) 09

20 मीनाक्षी कँवर (कांग्रेस) आशा कुमारी कुमावत (भाजपा) 578

21 शिव लाल कुमावत (भाजपा) मुकेश कुमावत (कांग्रेस) 130

22 माया बैरागी (कांग्रेस) चांदी देवी गुर्जर (भाजपा) 343

23 शिव लाल पारीक (भाजपा) रतन सिंह (निर्दलीय) 299

24 सांवरिया गाडरी (भाजपा) मांगी लाल गाडरी (कांग्रेस) 493

25 लक्ष्मी कुमारी (भाजपा) पायल (कांग्रेस) 861

26 बद्री लाल रेगर (कांग्रेस) जगदीश चंद्र रेगर (भाजपा) 400