पूर्व विधानसभा मुख्य सचेतक कालू लाल गुर्जर और पत्नी सरोज देवी
Bhilwara Panchayat Chunav 2026 Live Updates: भीलवाड़ा जिले में जिला परिषद के कुल 45 वार्ड, 16 पंचायत समितियों की मतगणना पूरी हो चुकी है। कुल चार चरणों में मतदान किया गया था। पहले चरण में 22 अक्टूबर 2026, दूसरे में 28 अक्टूबर 2026, तीसरे में 3 नवंबर 2026 और चौथे चरण में 14 नवंबर 2026 को मतदान संपन्न हुआ। जिले में चारों चरणों का मिलाकर 62.98 प्रतिशत मतदान हुआ। भीलवाड़ा पंचायत चुनावों की मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हो गई थी, जोकि अब सपन्न हो चुकी है। इसके साथ ही चुनावी रण में किसने जीत हासिल की है और किसके पाले में हार आई है, यह स्पष्ट हो चुका है।
बाकी जिलों के पंचायतों के परिणाम जानने के लिए पढ़े जैसे जयपुर पंचायत चुनाव परिणाम,अजमेर पंचायत चुनाव परिणाम, कोटा पंचायत चुनाव परिणाम, अलवर पंचायत चुनाव परिणाम, भरतपुर पंचायत चुनाव परिणाम, बाड़मेर पंचायत चुनाव परिणाम, बांसवाड़ा पंचायत चुनाव परिणाम, बीकानेर पंचायत चुनाव परिणाम, भीलवाड़ा पंचायत चुनाव परिणाम, सीकर पंचायत चुनाव परिणाम और अगर आप पूरे राजस्थान पंचायत चुनाव के परिणामों को जानना चाहते हैं तो Rajasthan Panchayat Chunav 2026 Live Update पर देख सकते हैं।
|वार्ड नंबर
|विजेता प्रत्याशी
|पार्टी
|जीत का अंतर (मार्जिन)
|01
|पूजा गुर्जर
|कांग्रेस
|258
|02
|कैलाश देवी तिवारी
|कांग्रेस
|1,693
|03
|गीता देवी
|कांग्रेस
|1,015
|04
|सुखालाल
|भाजपा
|545
|05
|किस्मत कंवर
|भाजपा
|1,686
|06
|कंकू
|भाजपा
|1,717
|07
|कंकु देवी
|कांग्रेस
|1,125
|08
|राम कन्या गाडरी
|कांग्रेस
|1,239
|09
|राज मल शर्मा
|कांग्रेस
|373
|10
|सत्यप्रकाश
|कांग्रेस
|2,426
|11
|शिल्पा बिडला
|कांग्रेस
|482
|12
|दुर्गपाल सिंह
|कांग्रेस
|761
|13
|तारा कंवर
|भाजपा
|1,987
|14
|लहरी देवी
|भाजपा
|1,977
|15
|सुमन कँवर
|भाजपा
|535
|16
|सीमा देवी रेगर
|भाजपा
|735
|17
|सांवर लाल जाट
|कांग्रेस
|4,110
|18
|मन्शा कुमारी गुर्जर
|कांग्रेस
|1,730
|19
|जगदीश गुर्जर
|भाजपा
|1,064
|20
|अविनाश
|भाजपा
|1,009
|21
|बदामी देवी
|कांग्रेस
|897
|22
|महादेव गुर्जर
|कांग्रेस
|1,900
|23
|रामगोपाल सेन
|कांग्रेस
|2,671
|24
|मंजु कँवर
|कांग्रेस
|1,049
|25
|रामजस
|कांग्रेस
|555
|26
|आशिष
|कांग्रेस
|1,018
|27
|सुगना बलाई
|कांग्रेस
|448
|28
|रतन लाल अहीर
|भाजपा
|400
|29
|सुनीता देवी कौशिक
|कांग्रेस
|11
|30
|कमल सिह
|कांग्रेस
|3,989
|31
|हेमलता उपाध्याय
|भाजपा
|1,084
|32
|ममता गुर्जर
|कांग्रेस
|1,614
|33
|राहुल दाधीच
|भाजपा
|1,745
|34
|रामलाल
|कांग्रेस
|1,629
|35
|दुर्गादेवी
|कांग्रेस
|1,286
|36
|समोक देवी रेगर
|कांग्रेस
|1,521
|37
|कप्तान सिह
|कांग्रेस
|1,287
|38
|फुलसिह
|कांग्रेस
|432
|39
|कान्ता देवी
|कांग्रेस
|533
|40
|संजू मीणा
|कांग्रेस
|876
|41
|राधेश्याम कंजर
|कांग्रेस
|1,559
|42
|माधु लाल रेगर
|भाजपा
|297
|43
|अन्नपूर्णा कंवर
|कांग्रेस
|1,107
|44
|कैलाश चन्द्र मीना
|कांग्रेस
|709
|45
|राधा देवी मीणा
|भाजपा
|619
|क्र. सं.
|पंचायत समिति का नाम
|1
|आसीन्द
|2
|बनेड़ा
|3
|बिजोलिया
|4
|फूलियाकलां
|5
|हुरड़ा
|6
|जहाजपुर
|7
|करेड़ा
|8
|खजूरी
|9
|कोटड़ी
|10
|माण्डल
|11
|माण्डलगढ़
|12
|रायपुर
|13
|सहाड़ा
|14
|शाहपुरा
|15
|शम्भूगढ़
|16
|सुवाणा
|क्र. सं.
|पंचायत समिति
|कुल वार्ड
|कांग्रेस (INC)
|भाजपा (BJP)
|निर्दलीय (IND)
|आरएलपी (RLP)
|1
|बिजौलियां
|15
|08
|07
|00
|00
|2
|जहाजपुर
|17
|10
|05
|02
|00
|3
|खजूरी
|15
|10
|05
|00
|00
|4
|कोटड़ी
|27
|11
|16
|00
|00
|5
|मांडलगढ़
|21
|12
|08
|01
|00
|6
|बनेड़ा
|17
|12
|05
|00
|00
|7
|करेड़ा
|17
|12
|05
|00
|00
|8
|मांडल
|21
|15
|06
|00
|00
|9
|सुवाणा
|27
|19
|08
|00
|00
|10
|फुलियाकलां
|15
|10
|04
|00
|01
|11
|रायपुर
|15
|08
|06
|01
|00
|12
|सहाड़ा
|19
|09
|10
|00
|00
|13
|शाहपुरा
|15
|11
|04
|00
|00
|14
|आसीन्द
|15
|04
|09
|02
|00
|15
|हुरड़ा
|17
|10
|04
|02
|01
|16
|शम्भूगढ़
|15
|07
|06
|02
|00
|कुल योग
|16 पंचायत समितियां
|288
|168
|108
|10
|02
|वार्ड नंबर
|विजेता प्रत्याशी (पार्टी)
|उपविजेता प्रत्याशी (पार्टी)
|जीत का अंतर (मार्जिन)
|01
|राकेश बैरवा (कांग्रेस)
|राधेश्याम बैरवा (भाजपा)
|98
|02
|गोटिया देवी (भाजपा)
|मीना जाट (कांग्रेस)
|649
|03
|रेखा देवी (कांग्रेस)
|निहाल कँवर (भाजपा)
|589
|04
|रामप्रसाद गाडरी (भाजपा)
|गोपाल लाल गाडरी (कांग्रेस)
|236
|05
|सीमा कीर (कांग्रेस)
|सीमा गाडरी (भाजपा)
|42
|06
|गीता देवी (कांग्रेस)
|भावना जाट (निर्दलीय)
|79
|07
|लक्ष्मी देवी (कांग्रेस)
|चांदी बलाई (भाजपा)
|484
|08
|उषा देवी (कांग्रेस)
|महिमा देवी (आरएलपी)
|621
|09
|मनीष कुमार (कांग्रेस)
|रमा कँवर (भाजपा)
|608
|10
|सजना कुमारी गुर्जर (कांग्रेस)
|मीना कुमारी गुर्जर (भाजपा)
|106
|11
|सांवर मल भील (कांग्रेस)
|प्रहलाद (भाजपा)
|518
|12
|गोविन्द बलाई (कांग्रेस)
|बाबु लाल मेघवंशी (निर्दलीय)
|212
|13
|सुरेश जोशी (कांग्रेस)
|राजेश कुमार गाडरी (भाजपा)
|302
|14
|गिरधर कंवर (भाजपा)
|महिमा गुर्जर (कांग्रेस)
|776
|15
|नाराणी (कांग्रेस)
|जमना देवी मारू (भाजपा)
|383
|16
|तारा देवी चौबे (कांग्रेस)
|विमला कंवर (भाजपा)
|691
|17
|सांवर मल शर्मा (भाजपा)
|उमेश पुर्बिया (कांग्रेस)
|370
|18
|रतन लाल गुर्जर (कांग्रेस)
|राम लाल गुर्जर (भाजपा)
|228
|19
|कमला लुहार (कांग्रेस)
|पिंकी देवी सेन (भाजपा)
|09
|20
|मीनाक्षी कँवर (कांग्रेस)
|आशा कुमारी कुमावत (भाजपा)
|578
|21
|शिव लाल कुमावत (भाजपा)
|मुकेश कुमावत (कांग्रेस)
|130
|22
|माया बैरागी (कांग्रेस)
|चांदी देवी गुर्जर (भाजपा)
|343
|23
|शिव लाल पारीक (भाजपा)
|रतन सिंह (निर्दलीय)
|299
|24
|सांवरिया गाडरी (भाजपा)
|मांगी लाल गाडरी (कांग्रेस)
|493
|25
|लक्ष्मी कुमारी (भाजपा)
|पायल (कांग्रेस)
|861
|26
|बद्री लाल रेगर (कांग्रेस)
|जगदीश चंद्र रेगर (भाजपा)
|400
|27
|मनीषा कँवर (कांग्रेस)
|कैलाश चन्द्र जाट (भाजपा)
|1,028
|वार्ड नंबर
|विजेता प्रत्याशी (पार्टी)
|उपविजेता प्रत्याशी (पार्टी)
|जीत का अंतर (मार्जिन)
|01
|मनसुख सिंह (भाजपा)
|गोवर्धन लाल गुर्जर (कांग्रेस)
|342
|02
|गणपत सिंह (भाजपा)
|महावीर सोनी (कांग्रेस)
|22
|03
|तारा कंवर (निर्दलीय)
|भागूती देवी (कांग्रेस)
|38
|04
|लादूदास वैष्णव (भाजपा)
|बन्ना लाल गुर्जर (निर्दलीय)
|450
|05
|कंचन (कांग्रेस)
|कांता शर्मा (भाजपा)
|141
|06
|देवेन्द्र कुमार खटीक (भाजपा)
|दिनेश (कांग्रेस)
|763
|07
|गणपत सिंह (भाजपा)
|जगदीश (कांग्रेस)
|281
|08
|मेघा (भाजपा)
|इन्द्रा (कांग्रेस)
|1,357
|09
|देऊ (भाजपा)
|माया खटीक (कांग्रेस)
|219
|10
|मुनी गुर्जर (कांग्रेस)
|कान्ता देवी (भाजपा)
|255
|11
|कैलाश चन्द्र भील (भाजपा)
|पन्ना (कांग्रेस)
|157
|12
|लादू लाल (निर्दलीय)
|विष्णु कुमार व्यास (भाजपा)
|122
|13
|घीसू कंवर (भाजपा)
|पुजा रायका (कांग्रेस)
|248
|14
|भगवती कुम्हार (कांग्रेस)
|लाडू देवी (भाजपा)
|43
|15
|नन्दा (कांग्रेस)
|सांवर लाल (भाजपा)
|1,032
|वार्ड नंबर
|विजेता प्रत्याशी (पार्टी)
|उपविजेता प्रत्याशी (पार्टी)
|जीत का अंतर (मार्जिन)
|01
|रेणुका (भाजपा)
|कविता खटीक (कांग्रेस)
|399
|02
|मेवाराम (कांग्रेस)
|परमेश्वर कुमार पारीक (भाजपा)
|639
|03
|ईश्वर लाल (कांग्रेस)
|कैलाश सिंह राजपूत (भाजपा)
|199
|04
|बालू भील (भाजपा)
|महावीर जाट (कांग्रेस)
|593
|05
|राजि (कांग्रेस)
|पानी (भाजपा)
|316
|06
|गीता देवी जाट (भाजपा)
|पूजा गाडरी (निर्दलीय)
|398
|07
|छोटी (कांग्रेस)
|पारसी (भाजपा)
|456
|08
|राहुल (कांग्रेस)
|नारायण (भाजपा)
|164
|09
|हेमराज (कांग्रेस)
|पप्पू लाल (भाजपा)
|1,114
|10
|गायत्री (कांग्रेस)
|मैना कुमावत (भाजपा)
|टाई (लॉटरी से जीत)
|11
|नीलमकंवर (भाजपा)
|नाराणी बाई (कांग्रेस)
|243
|12
|सीमा (भाजपा)
|राजी (कांग्रेस)
|431
|13
|शैतान गुर्जर (कांग्रेस)
|हरी लाल तेली (भाजपा)
|202
|14
|भंवर लाल (कांग्रेस)
|भांगू (भाजपा)
|296
|15
|बीनू कंवर (कांग्रेस)
|सोनू देवी (भाजपा)
|493
|16
|बद्री लाल बैरवा (कांग्रेस)
|हरिलाल (भाजपा)
|234
|17
|तुलसीराम (कांग्रेस)
|दिनेश ओझा (भाजपा)
|374
|वार्ड नंबर
|विजेता प्रत्याशी (पार्टी)
|उपविजेता प्रत्याशी (पार्टी)
|जीत का अंतर (मार्जिन)
|01
|प्रकाश चन्द्र (भाजपा)
|विजय कुमार तिवाडी (कांग्रेस)
|257
|02
|भंवर लाल (कांग्रेस)
|रामराज (भाजपा)
|582
|03
|मीनाक्षी (कांग्रेस)
|आरती कुमारी मेघवंशी (भाजपा)
|13
|04
|रामेश्वर (कांग्रेस)
|हेमराज मीणा (भाजपा)
|94
|05
|राजेन्द्र कुमार (भाजपा)
|कमलेश शर्मा (कांग्रेस)
|384
|06
|शिवराज (भाजपा)
|मनोज कुमार यादव (कांग्रेस)
|34
|07
|सम्पत देवी (भाजपा)
|घीसी (कांग्रेस)
|774
|08
|कैलाश भील (कांग्रेस)
|अनिल (भाजपा)
|476
|09
|लक्ष्मी देवी (कांग्रेस)
|गीता (भाजपा)
|381
|10
|सुनीता (कांग्रेस)
|रुकमा (भाजपा)
|309
|11
|रितु (भाजपा)
|सुनिता बलाई (कांग्रेस)
|742
|12
|लवली (भाजपा)
|गायत्री (कांग्रेस)
|134
|13
|अजंता देवी (कांग्रेस)
|कांता देवी (भाजपा)
|07
|14
|सोदान गुर्जर (कांग्रेस)
|अभिषेक (भाजपा)
|551
|15
|नरसिंह (भाजपा)
|मुकेश बंजारा (कांग्रेस)
|144
|वार्ड नंबर
|विजेता प्रत्याशी (पार्टी)
|उपविजेता प्रत्याशी (पार्टी)
|जीत का अंतर (मार्जिन)
|01
|घनश्याम (कांग्रेस)
|राजाराम (भाजपा)
|637
|02
|इशाक मोहम्मद (कांग्रेस)
|पुखराज सिंह दरोगा (भाजपा)
|88
|03
|गीता (कांग्रेस)
|समता (भाजपा)
|1,356
|04
|विष्णु (कांग्रेस)
|माया देवी (भाजपा)
|1,036
|05
|कृष्णा (कांग्रेस)
|दिव्या सेन (भाजपा)
|402
|06
|विमला देवी (कांग्रेस)
|लाली (भाजपा)
|423
|07
|महेंद्र (आरएलपी)
|अमरचंद (कांग्रेस)
|375
|08
|शीला जाट (भाजपा)
|पार्वती (कांग्रेस)
|259
|09
|शोभा (कांग्रेस)
|मीरा देवी नायक (भाजपा)
|35
|10
|कालू राम (कांग्रेस)
|पुष्पा खटीक (भाजपा)
|500
|11
|गंगा देवी (निर्दलीय)
|कन्या (कांग्रेस)
|303
|12
|राधेश्याम तेली (भाजपा)
|मनफूल शर्मा (कांग्रेस)
|129
|13
|जगदीश जाट (कांग्रेस)
|गजमल (भाजपा)
|1,091
|14
|रामगोपाल (कांग्रेस)
|मूलचंद (भाजपा)
|801
|15
|अनिता मेवाड़ा (निर्दलीय)
|जानकी शर्मा (भाजपा)
|10
|16
|रामपाल साहू (भाजपा)
|धर्मीचंद (कांग्रेस)
|138
|17
|महावीर बैरवा (भाजपा)
|केदार लाल (कांग्रेस)
|331
|वार्ड नंबर
|विजेता प्रत्याशी (पार्टी)
|उपविजेता प्रत्याशी (पार्टी)
|जीत का अंतर (मार्जिन)
|01
|आरामी (कांग्रेस)
|रेखा कंवर (भाजपा)
|323
|02
|सीता (कांग्रेस)
|रामप्रसाद जाट (भाजपा)
|1,684
|03
|दिनेश (कांग्रेस)
|भैरुलाल (भाजपा)
|207
|04
|सीमा चौधरी (भाजपा)
|सावंरी (कांग्रेस)
|288
|05
|शैतान (कांग्रेस)
|रामप्रसाद (भाजपा)
|523
|06
|कन्हैया लाल (कांग्रेस)
|मदन (भाजपा)
|533
|07
|सोनिया (कांग्रेस)
|रतनी (भाजपा)
|163
|08
|मीरा (भाजपा)
|शिमला देवी मीणा (निर्दलीय)
|168
|09
|ब्रह्मप्रकाश (भाजपा)
|पृथ्वीराज (कांग्रेस)
|263
|10
|राजेश कुमारी (कांग्रेस)
|कान्ता (भाजपा)
|352
|11
|रामप्रसाद (कांग्रेस)
|अजय सिंह (भाजपा)
|446
|12
|शान्ता देवी मीणा (भाजपा)
|ब्रजी देवी (कांग्रेस)
|498
|13
|कविता (निर्दलीय)
|अशोक (कांग्रेस)
|347
|14
|चेतन्य कंवर (निर्दलीय)
|संजू शर्मा (भाजपा)
|419
|15
|मीरा (भाजपा)
|विमला (कांग्रेस)
|380
|16
|बाबू (कांग्रेस)
|राकेश वर्मा (भाजपा)
|254
|17
|विमता (कांग्रेस)
|रेशमा (भाजपा)
|497
|वार्ड नंबर
|विजेता प्रत्याशी (पार्टी)
|उपविजेता प्रत्याशी (पार्टी)
|जीत का अंतर (मार्जिन)
|01
|लहरी (भाजपा)
|डाली देवी (कांग्रेस)
|68
|02
|मीना देवी (कांग्रेस)
|लक्ष्मी देवी (भाजपा)
|1,145
|03
|अनीता कुमारी (कांग्रेस)
|मोट सिंह (भाजपा)
|155
|04
|मेवाराम (कांग्रेस)
|प्रहलाद गुर्जर (भाजपा)
|74
|05
|मीठा (भाजपा)
|रेखा कुमारी तेली (कांग्रेस)
|121
|06
|बाली देवी (कांग्रेस)
|टमू (भाजपा)
|666
|07
|अमरी देवी (भाजपा)
|राजकुमारी वैष्णव (कांग्रेस)
|66
|08
|श्रवण लाल बलाई (कांग्रेस)
|लादू (भाजपा)
|35
|09
|कुसुम रावलोत (कांग्रेस)
|सरोज कंवर (भाजपा)
|898
|10
|राधे श्याम बुनकर (कांग्रेस)
|श्रवण (भाजपा)
|653
|11
|आशा देवी (भाजपा)
|सरस्वती देवी सोनवाल (कांग्रेस)
|358
|12
|रेखा देवी (कांग्रेस)
|मीरा (भाजपा)
|596
|13
|गुडडी (कांग्रेस)
|बबली (भाजपा)
|21
|14
|अनुराधा सोनी (कांग्रेस)
|जगदीश प्रसाद (भाजपा)
|937
|15
|पारस कुमारी कुमावत (कांग्रेस)
|रामी (भाजपा)
|234
|16
|दयाल सिंह चुण्डावत (भाजपा)
|दुर्गा (कांग्रेस)
|76
|17
|प्रभु लाल भील (कांग्रेस)
|बन्ना लाल भील (भाजपा)
|222
|वार्ड नंबर
|विजेता प्रत्याशी (पार्टी)
|उपविजेता प्रत्याशी (पार्टी)
|जीत का अंतर (मार्जिन)
|01
|नारायण लाल (भाजपा)
|रंगलाल (कांग्रेस)
|74
|02
|नाराण (कांग्रेस)
|रामपाल रेगर (भाजपा)
|379
|03
|रामेशवर लाल गुर्जर (भाजपा)
|रामनारायण गुर्जर (कांग्रेस)
|544
|04
|गोपाल (भाजपा)
|दुर्गालाल (कांग्रेस)
|17
|05
|शकुंतला (भाजपा)
|गुणमाला (कांग्रेस)
|134
|06
|लाली देवी (भाजपा)
|मीरा (कांग्रेस)
|465
|07
|आशा (भाजपा)
|निशा (कांग्रेस)
|444
|08
|हेमराज (कांग्रेस)
|रामपाल रेगर (भाजपा)
|373
|09
|हेमलता (कांग्रेस)
|आरती (भाजपा)
|317
|10
|मनीषा मीणा (कांग्रेस)
|कुशाल (भाजपा)
|153
|11
|महावीर प्रसाद (कांग्रेस)
|फोरी (भाजपा)
|636
|12
|काली (कांग्रेस)
|दुर्गा देवी खटीक (भाजपा)
|369
|13
|आशा देवी (कांग्रेस)
|रमीला (भाजपा)
|166
|14
|मोहनी (भाजपा)
|काली देवी (कांग्रेस)
|550
|15
|संगीता देवी (भाजपा)
|ललिता देवी (कांग्रेस)
|712
|आरक्षण श्रेणी
|कुल वार्ड
|आरक्षित वार्ड नंबर
|सामान्य महिला (General Women)
|12
|वार्ड 1, 2, 5, 6, 11, 13, 15, 18, 24, 29, 31, 43
|सामान्य / अनारक्षित (General)
|11
|वार्ड 9, 10, 12, 17, 19, 22, 23, 30, 33, 34, 44
|ओबीसी सामान्य (OBC)
|5
|वार्ड 4, 8, 25, 26, 28
|अनुसूचित जाति सामान्य (SC)
|5
|वार्ड 20, 35, 41, 42
|अनुसूचित जाति महिला (SC Women)
|4
|वार्ड 16, 21, 27, 36
|ओबीसी महिला (OBC Women)
|3
|वार्ड 3, 7, 14, 32
|अनुसूचित जनजाति (ST)
|3
|वार्ड 37, 38, 45
|अनुसूचित जनजाति महिला (ST Women)
|2
|वार्ड 39, 40
|कुल योग
|45
|सभी 45 वार्ड
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