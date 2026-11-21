Jodhpur Panchayat Election Result 2026: जोधपुर जिले में पंचायत चुनावों के परिणामों ने जिले में न सिर्फ भाजपा, बल्कि कांग्रेस नेताओं को भी चौंका दिया। कई वरिष्ठ नेताओं के परिजनों को हार का सामना करना पड़ा, तो कुछ ने जैसे-तैसे जीत हासिल की। भाजपा देहात अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी को हार का सामना करना पड़ा। वहीं, कांग्रेस देहात महिला अध्यक्ष विजयलक्ष्मी पटेल ने जीत हासिल की। भाजपा के वरिष्ठ नेता शंभू सिंह खेतासर को सरपंच चुनाव के बाद अब पंचायत चुनाव में भी झटका लगा। पाली के पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ के लिए चुनावी परिणाम मिले-जुले रहे।