Jodhpur Panchayat Election Result (photo-patrika)
Jodhpur Panchayat Chunav 2026: पंचायत चुनाव में जिले की जनता ने भाजपा को पूरी तरह नकार दिया। जोधपुर जिला परिषद के सभी 43 वार्डों के परिणाम जारी हो गए हैं। इनमें 32 में कांग्रेस और 8 में बीजेपी प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। 3 में आरएलपी जीती है। वहीं पंचायत समिति के 351 में से 196 वार्डों में कांग्रेस ने जीत हासिल की। 23 पंचायत समितियों में 14 में कांग्रेस व तीन में आरएलपी को पूर्ण बहुमत मिला।
भाजपा को एक भी पंचायत समिति में बहुमत नहीं मिला। बालेसर पंचायत के दो वार्ड में ईवीएम मशीन में तकनीकी खामी के चलते मतगणना पूरी नहीं हो पाई। संभवत: इन दोनों वार्ड में पुनर्मतदान होंगे। इस बीच पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य रामनारायण डूडी की पुत्रवधू शांति जगदीश डूडी (भाजपा) पंचायत समिति पीपाड़ के वार्ड से चुनाव हारीं। पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ के पौत्र दीपक जाखड़ (कांग्रेस) भोपालगढ़ पंचायत समिति के वार्ड 5 से चुनाव हारे। पूर्व मंत्री शम्भूसिंह खेतासर की पत्नी सरपंच के बाद अब पंचायत समिति चुनाव भी हारी, पुत्र वधू को भी निराशा मिली। पाली के पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ के पोते और NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे दीपक जाखड़ पंचायत समिति भोपालगढ़ का चुनाव हार गए हैं। वार्ड पांच में निर्दलीय शैतान सिंह ने 274 वोटों से जीत दर्ज की है।
जिले की 23 पंचायत समितियों के 43 जिला परिषद सदस्य और 351 पंचायत समिति सदस्यों के लिए सुबह मतगणना शुरू हुई। पहले पंचायत समिति के 351 सदस्यों के लिए मतगणना की गई। बालेसर पंचायत समिति के दो वार्ड में ईवीएम मशीन में तकनीकी खामी होने से मतगणना पूरी नहीं हो पाई। शेष 349 वार्डों में से कांग्रेस ने 196, भाजपा ने 82, आरएलपी को 62 व अन्य ने 11 पर जीत हासिल की।
बता दें कि जोधपुर जिले में जिला परिषद के कुल 43 वार्ड, 23 पंचायत समितियों में चार चरणों में पंचायत चुनाव के मत डाले गए थे। पहले चरण में 22 अक्टूबर 2026, दूसरे में 28 अक्टूबर 2026, तीसरे में 3 नवंबर 2026 और चौथे चरण में 14 नवंबर 2026 को मतदान संपन्न हुआ। जिले में चारों चरणों में कुल 63.35% मतदान हुआ था। अगर आप पूरे राजस्थान पंचायत चुनाव के परिणामों को जानना चाहते हैं तो Rajasthan Panchayat Chunav 2026 Live Update पर देख सकते हैं।
|वार्ड
|आरक्षण
|भाजपा प्रत्याशी
|कांग्रेस प्रत्याशी
|अन्य प्रत्याशी (पार्टी)
|कौन जीता
|1
|OBC
|सहीराम
|रमेश कुमार
|—
|रमेश कुमार
|2
|अनारक्षित महिला
|राज कंवर
|खम्मा कंवर
|रूखम कँवर (RLP), भंवरी (BSP), पूनम कंवर भाटी (निर्दलीय)
|खम्मा कंवर
|3
|OBC महिला
|गवरी देवी
|नेहा
|केसु (RLP)
|नेहा
|4
|अनारक्षित महिला
|संतोष कँवर
|विजयश्री शेखावत
|प्रांसी (BSP)
|संतोष कँवर
|5
|ST महिला
|लहरो देवी
|कमला देवी
|भंवरी देवी (BSP)
|कमला देवी
|6
|अनारक्षित
|उम्मेदसिंह
|बनू
|लाखाराम (RLP), चैनाराम (BSP)
|उम्मेदसिंह
|7
|ST
|तगाराम
|रमेश कुमार
|—
|रमेश कुमार
|8
|अनारक्षित महिला
|रवीना कँवर
|सागर कंवर
|—
|सागर कंवर
|9
|अनारक्षित
|रामचन्द्रसिंह
|राकेश कुमार चौधरी
|लक्ष्मण राम जाट (RLP), जालम सिंह गोगादेव (BSP)
|राकेश कुमार चौधरी
|10
|OBC
|चेलाराम मुंडन
|इन्द्राराम प्रजापत
|प्रेमा राम (RLP)
|इन्द्राराम प्रजापत
|11
|अनारक्षित
|ओमाराम
|जोगा राम
|मंजू सिंह (BSP)
|ओमाराम
|12
|अनारक्षित
|महेंद्र सिंह भाटी
|रवि गहलोत
|काना राम (RLP), श्याम कुमार (BSP)
|रवि गहलोत
|13
|अनारक्षित
|खरताराम
|रुगाराम
|जितेंद्र (BSP)
|रुगाराम
|14
|OBC
|गोविंद राम टाक
|महेंद्र जाखड़
|अनिल कछवाहा (RLP)
|महेंद्र जाखड़
|15
|अनारक्षित
|दलाराम
|राजूराम पटेल
|चंद्र शेखर सियाग (RLP), प्रेम (BSP)
दलाराम
|16
|OBC महिला
|गीता देवी
|विजय लक्ष्मी
|—
विजय लक्ष्मी
|17
|OBC
|चैनाराम
|सुजाराम
|—
सुजाराम
|18
|अनारक्षित
|त्रिभुवन सिंह भाटी
|ओमप्रकाश बिश्नोई
|मदन मेघवाल (BSP)
|ओमप्रकाश बिश्नोई
|19
|अनारक्षित महिला
|मुन्ना देवी
|हरिया देवी
|—
मुन्ना देवी
|20
|OBC
|लक्ष्मण राम
|—
|संदीप सियाग (RLP)
|लक्ष्मण राम
|21
|अनारक्षित महिला
|पुष्पा देवी
|धापू देवी
|सुगना (RLP), चंपा (निर्दलीय)
धापू देवी
|22
|OBC महिला
|धापू देवी
|कुसुम विश्नोई
|—
|कुसुम विश्नोई
|23
|अनारक्षित
|छोगाराम
|राजुराम
|सुरजाराम (RLP)
|छोगाराम
|24
|SC
|दिनेश
|महेश कुमार
|देवाराम (RLP)
महेश कुमार
|25
|अनारक्षित महिला
|निरमा
|संतोषकँवर
|धापू (RLP)
संतोषकँवर
|26
|SC
|भाकर राम
|गोविन्द राम
|—
|भाकर राम
|27
|SC महिला
|भीखा देवी
|ललिता रॉयल
|—
|ललिता रॉयल
|28
|SC महिला
|सन्तोष कंवर
|बेबी
|सन्तोष खुशवाल (RLP)
|बेबी
|29
|SC महिला
|सुरमा
|मंजू देवी
|मलकी (RLP)
|मंजू देवी
|30
|SC
|कानाराम
|आईदानराम
|राजेन्द्र (RLP), सुनिल (निर्दलीय), सहदेव (निर्दलीय)
|आईदानराम
|31
|अनारक्षित
|मोनिका
|चेतनराम
|ओमप्रकाश डूडी (RLP)
|ओमप्रकाश डूडी
|32
|अनारक्षित महिला
|शान्ति
|प्रमिला चौधरी
|मैना (RLP)
|प्रमिला चौधरी
|33
|अनारक्षित महिला
|कंचन बिश्नोई
|कमला
|बेबी (RLP)
|बेबी
|34
|अनारक्षित महिला
|इन्द्रा देवी
|दिव्या चौधरी
|शोभा (RLP), अणदी (निर्दलीय), लीला देवी (निर्दलीय)
दिव्या चौधरी
|35
|अनारक्षित महिला
|सुमित्रा विश्नोई
|सरोज कँवर
|सोनू (RLP)
|सरोज कँवर
|36
|SC महिला
|चूका देवी
|सुमन
|किस्तूरी (RLP)
|सुमन
|37
|SC
|महिपाल
|ओम प्रकाश
|नथू राम (RLP), देवा राम जैपाल (BSP)
|नथू राम
|38
|OBC महिला
|बेबी
|भूरी देवी
|खुशबू (RLP)
|भूरी देवी
|39
|अनारक्षित
|पुखराज
|राम किशोर
|बिरमा राम (RLP), राम किशोर (निर्दलीय)
राम किशोर
|40
|अनारक्षित
|भरत कुमार सिंह
|करना राम
|काना राम (RLP), देवेन्द्र सिंह (निर्दलीय)
|करना राम
|41
|अनारक्षित महिला
|जसोदा
|पुष्पा देवी
|—
|पुष्पा देवी
|42
|अनारक्षित महिला
|फूली
|उषा
|मुन्नी देवी (RLP)
|उषा
|43
|अनारक्षित
|खिंया राम डाउकिया
|बीरमा राम
|प्रेम सिंह (RLP), विनोद कँवर (निर्दलीय)
बीरमा राम
|क्र. सं.
|पंचायत समिति का नाम
|1
|आगोलाई
|2
|आसोप
|3
|बालेसर
|4
|बावड़ी
|5
|भोपालगढ़
|6
|बिलाड़ा
|7
|चाबा
|8
|चामू
|9
|धवा
|10
|हतुण्डी
|11
|झंवर (मुख्यालय पाल रोड)
|12
|कापरड़ा
|13
|केरू
|14
|लूणी
|15
|मण्डोर
|16
|ओसियां
|17
|पीपाड़ शहर
|18
|सालवा खुर्द
|19
|सामराऊ
|20
|सेखाला
|21
|शेरगढ़
|22
|तिंवरी
|23
|उम्मेदनगर
|मण्डोर पंचायत समिति
|वार्ड
|आरक्षण
|भाजपा प्रत्याशी
|कांग्रेस प्रत्याशी
|अन्य प्रत्याशी (पार्टी)
|कौन जीता
|1
|OBC महिला
|मीरा
|संगीता
|बाया (RLP)
|संगीता, कांग्रेस
|2
|SC महिला
|दुर्गा
|गुडडी देवी
|किरण (RLP)
|गुड्डु देवी, कांग्रेस
|3
|सामान्य महिला
|रिंकु कंवर
|शिव कंवर
|सीता देवी (RLP)
|शिव कंवर, कांग्रेस
|4
|सामान्य महिला
|प्रियंका
|किरण
|इन्द्रा देवी (RLP)
|इन्द्रा देवी (RLP)
|5
|SC
|छगनलाल
|आदुराम
|गुमनाराम (निर्दलीय)
|गुमनाराम (निर्दलीय)
|6
|ST
|उगमा राम
|राजु राम
|धर्माराम (RLP)
|धर्माराम, आरएलपी
|7
|OBC
|रमेश विश्नोई
|ओमप्रकाश
|अनिल (RLP), सुनिल (निर्दलीय)
|रमेश बिश्नोई, बीजेपी
|8
|OBC
|शिवलाल
|हप्पाराम
|रमेश (RLP)
|हप्पाराम, कांग्रेस
|9
|सामान्य
|गंगाराम
|नरपत राम
|मोहनलाल (RLP), अन्नु खां (निर्दलीय)
|मोहनलाल, आरएलपी
|10
|SC
|दिनेश
|रमेश चन्द्र पंवार
|अशोक (RLP)
|दिनेश, बीजेपी
|11
|सामान्य महिला
|प्रेम देवी
|इन्द्रा
|कमा देवी (RLP)
|कमला देवी, आरएलपी
|12
|सामान्य महिला
|पुरण कंवर
|चन्दनकी
|—
|पुरण कंवर, बीजेपी
|13
|सामान्य महिला
|जमना देवी
|परमा
|पुष्पा (RLP), रोशनी (निर्दलीय)
|पुष्पा, आरएलपी
|14
|सामान्य
|माधु सिंह
|केवलराम
|शिव नाथ राम (RLP)
|शिवनाथ राम, आरएलपी
|15
|सामान्य
|ओमाराम
|भंवरलाल
|राजेन्द्र चौधरी (RLP), अरविन्द चौधरी (निर्दलीय)
|राजेंद्र चौधरी, आरएलपी
|16
|सामान्य महिला
|छमु देवी
|संतोष
|पप्पु देवी (RLP)
|पप्पूदेवी, आरएलपी
|17
|सामान्य
|ओमप्रकाश
|जालेन्द्र सिंह
|घेवरराम (RLP)
|घवरराम, आरएलपी
|लूणी पंचायत समिति
|वार्ड
|आरक्षण
|भाजपा प्रत्याशी
|कांग्रेस प्रत्याशी
|अन्य प्रत्याशी (पार्टी)
|कौन जीता
|1
|ST
|किशनाराम
|छगनाराम उर्फ छगन लाल
|—
|छगनाराम उर्फ छगनलाल, कांग्रेस
|2
|सामान्य
|शंकरराम
|भवानी सिंह
|—
|शंकरराम, बीजेपी
|3
|सामान्य
|तुलसी
|सुनील
|—
|तुलसी, बीजेपी
|4
|सामान्य महिला
|पपली
|इन्द्रा
|मंजु राठौड़ (RLP)
|इंद्रा, कांग्रेस
|5
|सामान्य महिला
|धर्मी
|पपू देवी
|—
|धर्मी, बीजेपी
|6
|SC
|पुसाराम
|नरेन्द्र कुमार
|—
|नरेंद्र कुमार, कांग्रेस
|7
|सामान्य
|जोगी देवी
|भजन लाल ढाका
|—
|भजनलाल ढाका, कांग्रेस
|8
|सामान्य महिला
|सुनीता
|इन्द्रा
|—
|इंद्रा, कांग्रेस
|9
|सामान्य
|दलाराम
|अमीन खां
|शंकर राम (निर्दलीय)
|दलाराम, बीजेपी
|10
|SC महिला
|सन्तोष
|संगीता
|—
|संगीता, कांग्रेस
|11
|OBC
|हनुमानराम पटेल
|भैराराम
|—
|हनुमानराम, बीजेपी
|12
|सामान्य महिला
|छैलू कंवर
|वाटिका
|सुआदेवी (RLP)
|वाटिका, कांग्रेस
|13
|SC
|गोबरराम
|प्रकाश चन्द
|कुन्ना राम (RLP)
|कुन्नाराम, आरएलपी
|14
|सामान्य महिला
|प्रियंका परिहार
|पिस्ता देवी
|—
|पीस्ता देवी, कांग्रेस
|15
|सामान्य महिला
|समली देवी
|मंजू देवी
|चम्पा (निर्दलीय)
|मंजू देवी, कांग्रेस
|16
|OBC महिला
|संजू
|कम्मूदेवी
|—
|कम्मूदेवी, कांग्रेस
|17
|OBC
|गुड्डू
|सुरजाराम
|—
|गुड्डू, बीजेपी
जोधपुर जिला परिषद में कुल 43 वार्डों के लिए आरक्षण लॉटरी जारी की गई है। वार्डों का आरक्षण इस प्रकार है।
|आरक्षित श्रेणी
|वार्ड नंबर
|कुल वार्ड
|SC (अनुसूचित जाति)
|24, 26, 30, 37
|4
|SC महिला
|27, 28, 29, 36
|4
|ST (अनुसूचित जनजाति)
|7
|1
|ST महिला
|5
|1
|OBC
|1, 10, 14, 17, 20
|5
|OBC महिला
|3, 16, 22, 38
|4
|अनारक्षित
|6, 9, 11, 12, 13, 15, 18, 23, 31, 39, 40, 43
|12
|अनारक्षित महिला
|2, 4, 8, 19, 21, 25, 32, 33, 34, 35, 41, 42
|12
|कुल
|1 से 43 तक
|43
बड़ी खबरेंView All
जोधपुर
राजस्थान न्यूज़
राजस्थान पंचायत चुनाव 2026