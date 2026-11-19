गुरुवार को मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और मुख्यमंत्री वाई. खेमचंद सिंह ने इंफाल हवाई अड्डे के एयर कार्गो टर्मिनल पर आयोजित अंतिम विदाई समारोह में कैप्टन हनुमान राम और सिपाही जयेश हिम्मत को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र के प्रति दोनों सैनिकों की सेवा को हमेशा सम्मान और कृतज्ञता के साथ याद किया जाएगा। समारोह में सेना, असम राइफल्स, बीएसएफ और मणिपुर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है।