चुनाव नतीजे में जीत के बाद सरपंच सोवनी के पुत्र और जेएनवीयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष सुनील चौधरी ने कहा कि जनता जनार्दन ने इतिहास रच दिया। मेरी माताजी सोवनी देवी को सरपंच पद पर ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए धन्यवाद। उन्होंने कहा कि पाली सांसद पीपी चौधरी ने सरकारी तंत्र, मशीनरी, धनबल सारे हथकंडे अपना लिए थे। हमें बदनाम करने और मतदान को प्रभावित करने की कोशिश भी हुई थी। लेकिन भावी ग्राम वासियों के हौसले, जोश, जिद और जूनून को नहीं तोड़ पाए। सांसद साहब को एक बार फिर उल्टे मुंह की खानी पड़ी। सांसद साहब ने खूब कोशिश की फर्जी मतदान, मतदान स्थगित, दुबारा मतदान को आगे करवाने की नाकाम कोशिशें, ग्राम वासियों को डराना, धमकाना, सरकार का रोब दिखाना। पूरे गांव की जनभावना को कठघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन कहते है “ जाको राखे साइयां मार सके ना कोय”। और हम तो सांसद साहब को कहना चाहते है कि ये लड़ाई अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, जनता ने ठान लिया है कि इसका जवाब लोकसभा चुनाव में देगी।