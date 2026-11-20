जिला प्रमुख का चुनाव 25 नवंबर और उप जिला प्रमुख का चुनाव 26 नवंबर को होगा। बहुमत के लिए 22 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। दोनों ही दल बहुमत को लेकर आश्वस्त हैं, लेकिन क्रॉस वोटिंग की आशंका के चलते अपने सदस्यों को एकजुट रखने में जुटे हैं। जिले में 23 पंचायत समितियां और जिला परिषद के 43 वार्ड हैं। चुनाव के बाद कांग्रेस के संभावित दावेदारों ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर अपनी दावेदारी पेश की है। बताया जा रहा है कि कुछ नामों पर पार्टी के भीतर आपत्तियां भी सामने आई हैं। ऐसे में सर्वसम्मति से प्रत्याशी चयन की कवायद चल रही है। अंतिम नाम पर गहलोत की सहमति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।