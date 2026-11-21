Sikar Panchayat Election Result 2026: सीकर: पंचायत राज चुनाव 2026 के नतीजों ने सीकर जिले की ग्रामीण राजनीति में बड़ा उलटफेर कर दिया। जिला परिषद में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर 11 साल बाद गांवों की सरकार में वापसी का रास्ता साफ कर दिया। दूसरी ओर, भाजपा के कई दिग्गज नेताओं और राजनीतिक परिवारों को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। चुनाव में कुछ प्रत्याशियों की जीत से ज्यादा उनकी हार के चर्चे हो रहे हैं। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के परिवार के चार सदस्य चुनाव हार गए, वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज बाटड़ की पत्नी गणपति देवी भी अपनी सीट नहीं बचा पाईं।