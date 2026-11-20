UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा की पत्नी और दोनों बेटे चुनाव हारे
राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 के नतीजों में सीकर जिले से सबसे बड़ा और चौंकाने वाला राजनीतिक उलटफेर सामने आया है। प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवासन (UDH) मंत्री झाबर सिंह खर्रा को उनके ही गृह क्षेत्र श्रीमाधोपुर पंचायत समिति में बड़ा सियासी झटका लगा है। घोषित चुनावी परिणामों में मंत्री खर्रा की पत्नी शांति देवी खर्रा और उनके दोनों बेटों- अजय सिंह खर्रा व दुर्गा सिंह खर्रा को हार का सामना करना पड़ा है। सत्ताधारी दल के एक कद्दावर कैबिनेट स्तर के मंत्री के परिवार के तीनों सदस्यों की एक साथ हुई इस पराजय को स्थानीय राजनीति में सत्ता विरोधी लहर और भीतरघात के बड़े संकेत के रूप में देखा जा रहा है।
श्रीमाधोपुर पंचायत समिति के इस चुनाव में खर्रा परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी, लेकिन जनता के जनादेश ने सभी सियासी समीकरणों को पलट दिया-
|उम्मीदवार का नाम
|मंत्री से संबंध
|वार्ड व पार्टी
|चुनावी परिणाम
|शांति देवी खर्रा
|पत्नी
|वार्ड नंबर 17 (भाजपा प्रत्याशी)
|पराजित (महज 51 वोटों के नजदीकी अंतर से मिली हार)
|दुर्गा सिंह खर्रा
|बड़े बेटे
|वार्ड नंबर 19 (निर्दलीय / बागी उम्मीदवार)
|पराजित (चुनाव में हार का सामना करना पड़ा)
|अजय सिंह खर्रा
|छोटे बेटे
|वार्ड नंबर 20 (भाजपा प्रत्याशी)
|पराजित (पार्टी के आधिकारिक टिकट पर भी नहीं बचा सके सीट)
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, सीकर जिले के इन परिणामों के पीछे कई महत्वपूर्ण सियासी कारण उभर कर सामने आए हैं।
परिवार के भीतर टिकट और बगावत का असर: चुनाव से पहले ही परिवार के सदस्यों के मैदान में उतरने और बड़े बेटे दुर्गा सिंह खर्रा के वार्ड नंबर 19 से निर्दलीय (बागी) उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने से क्षेत्र में राजनीतिक संदेश बंट गया था। इसका सीधा नुकसान भाजपा के आधिकारिक प्रत्याशियों (पत्नी शांति देवी और छोटे बेटे अजय सिंह) को उठाना पड़ा।
ग्रामीण मतदाताओं की नाराजगी और 'वंशवाद' पर प्रहार: एक ही परिवार के कई सदस्यों को चुनावी मैदान में उतारने को लेकर स्थानीय स्तर पर विपक्ष ने इसे परिवारवाद का मुद्दा बनाया। वार्ड 17 में शांति देवी की 51 वोटों से हुई बेहद नजदीकी हार यह दर्शाती है कि ग्रामीण मतदाताओं ने सत्ता के रसूख के बजाय स्थानीय समीकरणों को तरजीह दी।
प्रधान पद की दौड़ और शेखावाटी की राजनीति पर असर: श्रीमाधोपुर विधायक और प्रदेश के यूडीएच मंत्री होने के नाते इस पंचायत समिति में भाजपा का बोर्ड बनाना झाबर सिंह खर्रा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था। इसके अलावा सीकर में भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज बाटड़ की पत्नी को भी जिला परिषद चुनाव में हार मिली है। इन नतीजों ने न केवल श्रीमाधोपुर पंचायत समिति के प्रधान पद के समीकरण बिगाड़ दिए हैं, बल्कि शेखावाटी क्षेत्र में भाजपा संगठन के लिए आत्ममंथन की स्थिति पैदा कर दी है।
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