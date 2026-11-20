राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 के नतीजों में सीकर जिले से सबसे बड़ा और चौंकाने वाला राजनीतिक उलटफेर सामने आया है। प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवासन (UDH) मंत्री झाबर सिंह खर्रा को उनके ही गृह क्षेत्र श्रीमाधोपुर पंचायत समिति में बड़ा सियासी झटका लगा है। घोषित चुनावी परिणामों में मंत्री खर्रा की पत्नी शांति देवी खर्रा और उनके दोनों बेटों- अजय सिंह खर्रा व दुर्गा सिंह खर्रा को हार का सामना करना पड़ा है। सत्ताधारी दल के एक कद्दावर कैबिनेट स्तर के मंत्री के परिवार के तीनों सदस्यों की एक साथ हुई इस पराजय को स्थानीय राजनीति में सत्ता विरोधी लहर और भीतरघात के बड़े संकेत के रूप में देखा जा रहा है।